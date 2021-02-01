Son dakika: Trabzonspor'da Trondsen'in lisansı yeniden aktif edildi! (Sabah Özel)

Sezon başında transfer edilen Trondsen'in sözleşmesi yeniden aktif edildi. Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında sezon başında sözleşmesi askıya alınan Norveçli orta saha oyuncusunun sözleşmesi yeniden aktif hale geldi. Yunus Emre Sel'in özel haberi... Öte yandan Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile gösterdiği gelişim de dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puana imza atan Trabzonspor'da yaşanan değişimin baş mimarı olarak teknik direktör Abdullah Avcı gösteriliyor. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra bir teknik adam dokunuşuyla 17. sıradan 5.'liğe yükselen Trabzonspor, 12 basamak çıkarak zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor. Beşiktaş deplasmanından önemli bir 3 puan çıkaran bordo-mavililer, lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Bordo-mavili takım ligde üst üste Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 13 gün içerisinde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavilier ilk olarak 19 Ocak'ta sahasında Konyaspor'u 3-1, 23 Ocak'ta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1, 27 Ocak'ta Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-1 ve 31 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

13 HAFTANIN EN İYİ İKİNCİSİ

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı göreve başladığı 9'uncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan takım olurken, 30 puan toplayan Trabzonspor ise ikinci sırada yer aldı. İlk 5'te yer alan takımlar arasında Fenerbahçe söz konusu periyotta 28, Galatasaray 26 ve Aytemiz Alanyaspor ise 17 puan toplayabildi.

KÜME HATTINDAN ZİRVEYE

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve ilk 8 haftada sadece 6 puan hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, 31 Ocak'taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36'ya yükseltip zirve ile farkı 9'a düşürdü ve haftayı 5'inci sırada bitirdi.

ABDULLAH AVCI: ÖZVERİNİN KARŞILIĞINI ALDIK

Avcı maçın ardından oyuncularına yaptığı konuşmada ise, "Gururlanın, bu zaferi kutlayın. Ruh, azim, hırs, özveri ve hepsinden önce aile olduğumuz için bu başarıları yakalıyoruz" dedi. Oyuncularını kutlayan ve oldukça duygulu anlar yaşayan Abdullah Avcı, "Bana kısa süre içerisinde hem Süper Kupa hem de bu kritik galibiyetin mutluluğunu yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ama rehavet asla bizimle olmayacak biz daha sağlam daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ABDULLAH AVCI KENDİ YERİNE GELEN TEKNİK ADAMLARI MAĞLUP ETTİ

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, eski görev yaptığı takımlarla adeta hesaplaşıyor. Başakşehir'i Süper Kupa'da deviren Avcı, dün akşam Trabzonspor'dan önce görev yaptığı Beşiktaş'a karşı da sahadan galibiyetle ayrıldı. İki eski görev yaptığı takımı yenen Avcı, kendisinin ardından göreve gelen iki teknik adamı da mağlup etmeyi başardı.