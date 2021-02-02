Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması: Herkes kağıdı kalemi hazırlasın!

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi hakkında da konuşan Terim, "Ozan'ın Liverpool'a gitmesi çok hoşuma gitti. Allah yolunu açık etsin. Çok mutluyuz. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar da benim gibi onunla gurur duyuyordur." diye konuştu.

Başakşehir'i de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Başakşehir teknik bir değişiklik yaptı. Kadro derinliği iyi. Fakat biz de iyi oynuyoruz. Mostafa'yı bugün belki de önümüzdeki maç öncesi görmek isterim." şeklinde konuştu.