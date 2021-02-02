Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması: Herkes kağıdı kalemi hazırlasın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı öncesi transfere yönelik açıklamalarda bulundu.
Transfer konusuna değinen Fatih Terim "Yeni transferlerden Mostafa Mohamed kadroda. Bu arada herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti. Ama herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var. Hem zamana hem de paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Onlara da dikkat etmek lazım. Scout grubumuza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Abdurrahim Albayrak ve Başkana da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi hakkında da konuşan Terim, "Ozan'ın Liverpool'a gitmesi çok hoşuma gitti. Allah yolunu açık etsin. Çok mutluyuz. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar da benim gibi onunla gurur duyuyordur." diye konuştu.
Başakşehir'i de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Başakşehir teknik bir değişiklik yaptı. Kadro derinliği iyi. Fakat biz de iyi oynuyoruz. Mostafa'yı bugün belki de önümüzdeki maç öncesi görmek isterim." şeklinde konuştu.