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Son dakika: 'den transfer açıklaması: Herkes kağıdı kalemi hazırlasın!

Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Terim, "Herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var." dedi.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 19:08 Son Güncelleme: 2.2.2021 19:45 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması: Herkes kağıdı kalemi hazırlasın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı öncesi transfere yönelik açıklamalarda bulundu.

Transfer konusuna değinen Fatih Terim "Yeni transferlerden Mostafa Mohamed kadroda. Bu arada herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti. Ama herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var. Hem zamana hem de paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Onlara da dikkat etmek lazım. Scout grubumuza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Abdurrahim Albayrak ve Başkana da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi hakkında da konuşan Terim, "Ozan'ın Liverpool'a gitmesi çok hoşuma gitti. Allah yolunu açık etsin. Çok mutluyuz. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar da benim gibi onunla gurur duyuyordur." diye konuştu.

Başakşehir'i de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Başakşehir teknik bir değişiklik yaptı. Kadro derinliği iyi. Fakat biz de iyi oynuyoruz. Mostafa'yı bugün belki de önümüzdeki maç öncesi görmek isterim." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması: Herkes kağıdı kalemi hazırlasın!
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