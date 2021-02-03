Son dakika! Sergen Yalçın'dan Ersun Yanal'a gönderme!

Saat 19:00'da başlayan maçta Beşiktaş Antalyaspor'un konuğu oldu. Zorlu maçta Antalyaspor ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçta yaşanan pozisyonlar, hakem hataları ve çıkan kırmızı kart sonrası iki teknik adam da flaş açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA - SERGEN YALÇIN: YARIM POZİSYONA GİREN TAKIM...
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Antalyaspor'un oynadığı futbolu eleştirdi. Sergen Yalçın, Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu eleştirerek şunları söyledi: Sergen Yalçın: Kaybetmekten iyi bir skor. Kazansaydık iyi olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok. Yarım pozisyona giren bir takımdan gol yedik. Futbol böyle oynanmamalı...
Sergen Yalçın: Savaşımız yeni başlıyor. Kimse merak etmesin. Bu iş asla böyle devam etmeyecek. Futbol bu değil. Takımla beraber savaşacağız. Bugün çok sinirlendim. Bu böyle devam etmeyecek.
Sergen Yalçın: Kalecimiz maç boyunca terlemedi. Atamadık, direkler, fauller sürekli çalınmadı. Bu şekilde oynayamayız. Nasıl kazanacağız böyle? Şanssızlık var bir de üstüne. Kaç tane pozisyona giriyoruz gol gelmiyor. Ama hepsini telafi edeceğiz. Kimse merak etmesin.
ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI
Ersun Yanal: Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Biz kendi çapımızda mücadelemizi genç ve deneyimli oyuncularımızla götürmeye çalışıyoruz. Evet maçta 2 şutumuz olabilir, istatistikler değerlidir ama tehlikelidir de...
Ersun Yanal: Antalyaspor, 2 şut atmış olabilir ama hakem de bayağı 1 şut attı. Onu bizim kalecimiz kurtardı. Sistemi sorgulatmayın. Bu işi doğru, düzgün yapalım. Pandemi var. Herkesin sinirleri gergin, hakemleri anlıyorum. Ama kardeşim bu hatayı yapıyorsan yapmayacaksın bu işi.
Ersun Yanal: Bugün ben çok sinirlendim. Takımım da çok sinirlendi. Herkes istatistik konuşuyor. Yok 2 şut attı falan... Biz böyle oynamaya devam edeceğiz. Gayet de başarılı gidiyoruz.
Ersun Yanal: "Hatalar yaşanıyor, olacaktır elbette. Hatalarla, beceriksizlikleri ayırmamız gerekiyor. Yeteneksizsen ve bundan problem yaşıyorsan, bunu defalarca kez tekrarlıyorsan, bu gergin ortamda herkes iyi durmalı."
ERSUN YANAL'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: BU ADAMLAR FUTBOLA YABANCI
Ersun Yanal: Beşiktaş da hakemden şikayetçi. VAR'ı getirdik ama bu da sorunu çözemiyor. Bu sistemle olmuyor, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı."