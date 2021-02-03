Son dakika! Sergen Yalçın'dan Ersun Yanal'a gönderme!

ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

Ersun Yanal: Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Biz kendi çapımızda mücadelemizi genç ve deneyimli oyuncularımızla götürmeye çalışıyoruz. Evet maçta 2 şutumuz olabilir, istatistikler değerlidir ama tehlikelidir de...

Ersun Yanal: Antalyaspor, 2 şut atmış olabilir ama hakem de bayağı 1 şut attı. Onu bizim kalecimiz kurtardı. Sistemi sorgulatmayın. Bu işi doğru, düzgün yapalım. Pandemi var. Herkesin sinirleri gergin, hakemleri anlıyorum. Ama kardeşim bu hatayı yapıyorsan yapmayacaksın bu işi.

Ersun Yanal: Bugün ben çok sinirlendim. Takımım da çok sinirlendi. Herkes istatistik konuşuyor. Yok 2 şut attı falan... Biz böyle oynamaya devam edeceğiz. Gayet de başarılı gidiyoruz.

Ersun Yanal: "Hatalar yaşanıyor, olacaktır elbette. Hatalarla, beceriksizlikleri ayırmamız gerekiyor. Yeteneksizsen ve bundan problem yaşıyorsan, bunu defalarca kez tekrarlıyorsan, bu gergin ortamda herkes iyi durmalı."

ERSUN YANAL'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: BU ADAMLAR FUTBOLA YABANCI

Ersun Yanal: Beşiktaş da hakemden şikayetçi. VAR'ı getirdik ama bu da sorunu çözemiyor. Bu sistemle olmuyor, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı."