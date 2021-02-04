Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok!

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, geçen sezonki Galatasaray derbisinde de forma giyememişti. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin son idmanında da yer almadı.
SON DAKİKA: BREZİLYALI YILDIZ LUİZ GUSTAVO GALATASARAY DERBİSİNDE YOK!
Son dakika gelişmesine göre Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Hatayspor maçının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu takımının en güçlü silahlarından biri olarak dikkat çekiyordu.
Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Luiz Gustavo'nun sakatlığını değerlendirdi. Levent Tüzemen şöyle konuştu...
"Fenerbahçe'de olmazsa olmaz iki oyuncu var. Bunlardan biri kaleci Altay Bayındır diğeri de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olması Erol Bulut için büyük talihsizlik."
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in de Fenerbahçe derbisinin kadrosunda olması beklenmiyor. A Spor canlı yayınında son dakika bilgilerini aktaran Emre Kaplan, Portekizli orta saha oyuncusunun henüz takımla birlikte idmana çıkamadığını bu nedenle derbi kadrosunda olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, derbi ateşini yaktı. Yıldız oyuncu İngilizce "Bekleyemiyorum" yazarak Galatasaray maçını iple çektiğini belirtmiş oldu.
Ahmet Selim Kul'un A Spor canlı yayınında aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine Jose Sosa'nın oynaması bekleniyor. Volkan Demir de Sabah Gazetesi'ndeki haberde Erol Bulut'un B planının Sosa olduğunu ifade etmişti. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'i...
ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAİ, CANER, OZAN, SOSA, MERT HAKAN, VALENCİA, OSAYİ, SAMATTA