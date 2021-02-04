Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok!

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, geçen sezonki Galatasaray derbisinde de forma giyememişti. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin son idmanında da yer almadı.

SON DAKİKA: BREZİLYALI YILDIZ LUİZ GUSTAVO GALATASARAY DERBİSİNDE YOK!

Son dakika gelişmesine göre Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Hatayspor maçının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu takımının en güçlü silahlarından biri olarak dikkat çekiyordu.