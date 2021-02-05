Bursaspor’da en çok transfer teklifi İsmail Çokçalış’a geldi

Tek kaybı Ali Akman'da yaşayan Bursaspor'dan en çok istenen isim ise İsmail Çokçalış oldu. Türkiye'den ve yurtdışından birçok transfer girişiminde bulunulan 20 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedeline çıkılmadı. Süper Lig hedefinden de sapmamak adına sözleşmesi devam eden futbolcularla en azından sezon sonuna kadar yola devam etme kararı alan Bursaspor Kulübü, astronomik rakamlar gelmedikçe oyuncularını elden çıkartmama kararı aldı ve bunu uyguladı. İsmail Çokçalış'ın Bursaspor'la olan sözleşmesi 31 Mayıs 2022'ye kadar devam ediyor. Sağ bek mevkiinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon 1 gol attı, bir de asist yaptı.