Hıncal Uluç: Ali Koç'un ne zaman başı sıkışsa Galatasaray'a saldırır

"ALİ KOÇ'UN NE ZAMAN BAŞI SIKIŞSA GALATASARAY'A SALDIRIR!"

"Ne zaman Ali Koç'un başı sıkışsa Galatasaray'a saldırır. Ama artık Galatasaray bu oyunlara gelmeyecek. Mustafa Cengiz de açıkladı gelmeyeceklerini, Bu konuşmasıyla Fatih Terim de açıkladı gelmeyeceklerini. Galatasaray'da bir takım troller de var. Efendim Ali Koç konuşuyor da siz neden konuşmuyorsunuz Fatih Terim'i ve Mustafa Cengiz'i bu tuzağa çekmeye çalışan kendini Galatasaraylı zanneden bir takım geri zekalılar var.

Cumartesi oynanacak derbi için de görüşlerini de aktaran Uluç, "Normal şartlarda bu Galatasaray'ın çok rahat kazanması lazım" dedi.