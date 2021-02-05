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: 'un ne zaman başı sıkışsa 'a saldırır

SABAH'ın usta yazarlarından , Hıncal Uluç İle Baş Başa programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Usta yazar, Teknik Direktörü 'in, maçı öncesi söylediği "Herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim." sözlerine ilişkin "'un ne zaman başı sıkışsa Galatasaray'a saldırır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2021 22:07 Son Güncelleme: 5.2.2021 22:29 ABONE OL
Hıncal Uluç: Ali Koç'un ne zaman başı sıkışsa Galatasaray'a saldırır

SABAH'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Usta yazar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Başakşehir maçı öncesi söylediği "Herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim." sözlerini yorumladı.

Hıncal Uluç'un değerlendirmeleri şu şekilde; "Londra'daki değeri 16 milyon euro olan Mesut, Türkiye'ye 3 milyon euro'ya Türkiye'ye nasıl geliyor diye konuşulurken ucundan da olsa... Birdenbire herkes ister, Fenerbahçe alır diye Galatasaray'a çamur atıyor. Birdenbire Mesut Özil'in transferi unutuluyor. İrfan Can'ın alındığını manşetlerde okumaya başlıyor. Ali Koç bu işin ustası."

"Fatih Terim çok güzel bir gönderme yaptı. bu ustalığa isim de demeden, Ali Koç'u da demeden, Fenerbahçe de demeden gazetecileri de demeden herkes kalemini kağıdını hazırlasın ben yakında sizin neleri yazacağınızı söyleyeceğim dedi. Haksız olmadığını da göreceksiniz."

"ALİ KOÇ'UN NE ZAMAN BAŞI SIKIŞSA GALATASARAY'A SALDIRIR!"

"Ne zaman Ali Koç'un başı sıkışsa Galatasaray'a saldırır. Ama artık Galatasaray bu oyunlara gelmeyecek. Mustafa Cengiz de açıkladı gelmeyeceklerini, Bu konuşmasıyla Fatih Terim de açıkladı gelmeyeceklerini. Galatasaray'da bir takım troller de var. Efendim Ali Koç konuşuyor da siz neden konuşmuyorsunuz Fatih Terim'i ve Mustafa Cengiz'i bu tuzağa çekmeye çalışan kendini Galatasaraylı zanneden bir takım geri zekalılar var.

Cumartesi oynanacak derbi için de görüşlerini de aktaran Uluç, "Normal şartlarda bu Galatasaray'ın çok rahat kazanması lazım" dedi.

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Hıncal Uluç: Ali Koç'un ne zaman başı sıkışsa Galatasaray'a saldırır
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