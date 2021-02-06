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Son dakika: 'nin eşitlik golü iptal edildi! Ozan'ın golü VAR'dan döndü...

- derbisinde karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ettiği sırada 72'de Fenerbahçe'nin ile bulduğu eşitlik golü ofsayt nedeniyle VAR'dan iptal edildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 20:45 Son Güncelleme: 6.2.2021 21:15 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin eşitlik golü iptal edildi! Ozan'ın golü VAR'dan döndü...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk yarısı 0-0 sona eren maçta Sarı-kırmızlı ekip, 54'te yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı. Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

Geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil'in serbest vuruştan ortasında kafayla topu ağlara gönderen Ozan Tufan'ın golü, ofsayt nedeniyle VAR'dan iptal edildi.

Mesut Özil'in asistinde Ozan Tufan'ın 72. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.

Bu karar sonrası Fenerbahçe cephesinden Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin eşitlik golü iptal edildi! Ozan'ın golü VAR'dan döndü...
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