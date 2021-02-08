Erman Toroğlu'ndan hakem iddiası! "Sezon sonuna kadar maç yok"

Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan hakemlerin performansı son dönemde özellikle VAR kararlarıyla gündeme geliyor. Süper Lig'deki birçok takım kendi haklarının yendiğini ifade ederken, hakemlerin ligin kaderini direkt etkilediğini belirtiyor.
Usta yorumcu Erman Toroğlu, hakemlerin performansını değerlendirirken çarpıcı bir iddiada da bulundu. A Spor'da konuşan Toroğlu, MHK'nın sezon sonuna kadar görev vermeyeceği hakemlerin isimlerini açıkladı. İşte o hakemler...
Alper Ulusoy: Antalyaspor-Beşiktaş maçında Veysel Sarı'ya gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olmuştu.
Atilla Karaoğlan: Kayserispor-Alanyaspor mücadelesinde Sapunaru'yu ikinci sarı karttan oyun dışına göndermiş ve Kayseri ekibinin tepkisini çekmişti.
Mustafa Öğretmenoğlu: Trabzonspor-Denizlispor müsabakasında tartışmalı kararlara imza atmıştı.
Suat Arslanboğa: Son olarak Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı.
Ramazan Keleş: Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor - Samsunspor maçında kural hatasına imza atan Ramazan Keleş ile birlikte görevli olan Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve Tayfun Sarı'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.