Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erman Toroğlu'ndan hakem iddiası! "Sezon sonuna kadar maç yok"

'ndan hakem iddiası! "Sezon sonuna kadar maç yok"

Süper Lig'de hakem hataları gündemden düşmüyor. Hemen hemen her kulüp hakemlerden, özellikle VAR kararlarından şikayetçi. Usta yorumcusu , A Spor'da hakemlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle bazı hakemlere sezon sonuna kadar görev verilmeyecek" diyen Toroğlu, bu hakemlerin isimlerini de söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.2.2021 13:30 Son Güncelleme: 8.2.2021 13:32 ABONE OL
Erman Toroğlu'ndan hakem iddiası! Sezon sonuna kadar maç yok

Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan hakemlerin performansı son dönemde özellikle VAR kararlarıyla gündeme geliyor. Süper Lig'deki birçok takım kendi haklarının yendiğini ifade ederken, hakemlerin ligin kaderini direkt etkilediğini belirtiyor.

Usta yorumcu Erman Toroğlu, hakemlerin performansını değerlendirirken çarpıcı bir iddiada da bulundu. A Spor'da konuşan Toroğlu, MHK'nın sezon sonuna kadar görev vermeyeceği hakemlerin isimlerini açıkladı. İşte o hakemler...

Alper Ulusoy: Antalyaspor-Beşiktaş maçında Veysel Sarı'ya gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olmuştu.

Atilla Karaoğlan: Kayserispor-Alanyaspor mücadelesinde Sapunaru'yu ikinci sarı karttan oyun dışına göndermiş ve Kayseri ekibinin tepkisini çekmişti.

Mustafa Öğretmenoğlu: Trabzonspor-Denizlispor müsabakasında tartışmalı kararlara imza atmıştı.

Suat Arslanboğa: Son olarak Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı.

Ramazan Keleş: Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor - Samsunspor maçında kural hatasına imza atan Ramazan Keleş ile birlikte görevli olan Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve Tayfun Sarı'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek!
SON DAKİKA: Beklenen anketin sonuçları AK Parti'ye sunuldu: Anormal normal oldu
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitim açıklaması!
Son dakika: Emre Belözoğlu beğendi ve anlaştı Ali Koç veto etti! Galatasaray'ın yıldızı...
Son dakika haberi: PKK'ya Eren-8 Amanoslar kıskacı! İçişleri duyurdu: Dev operasyon başladı...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i ayıran kavga değil hastalık! Hande Erçel'in hastalığı seti erteledi...
İsmini duyan 'GERÇEK Mİ?' diye sormadan duramıyor! Babası nüfus müdürü ile inatlaşınca...
Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması: Hafta içi ve hafta sonu ile diğer yasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika haberi: Meteoroloji Mühendisi Prof.Dr. Hüseyin Toros açıkladı! İstanbul’da kara kış olacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu'ndan hakem iddiası! "Sezon sonuna kadar maç yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA