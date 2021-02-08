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: 'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Galatasaray maçının ardından haberleri de gelmeye devam ediyor. Fenerbhaçe - Galatasaray derbisinin son dakikalarında 'un elindeki kağıt sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Erol Bulut'un oyuncu değişiklikleri için eline kağıt geldiği iddia edilmişti. Bu görüntüler spekilasyonlara neden olmuştu. Bu konuyla ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Öte yandan Gustavo'nun ne zaman takıma döneceği de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.2.2021 07:03 Son Güncelleme: 8.2.2021 07:04 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Galatasaray mağlubiyetinin ardından 'den haberleri geliyor. Derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. Galatasaray maçının son dakikalarında elindeki kağıtla yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan 'un o anları sosyal medyada gündem oldu. Spekilasyonlara neden olan o görüntülerde Erol Bulut'un elindekilerin maç notları olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'deki son dakika gelişmelerini aktardı.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Derbide ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında kaybeden 'de özellikle taraftarların büyük tepki gösterdiği teknik direktör , soyunma odasında oyuncularından bu maçı unutmalarını ve ileri bakmalarını istedi. Takımına ligde hâlâ zirveye ortak olduklarının altını çizen Bulut, "Elbette yenildiğimiz için üzülmeniz çok normal. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz halen zirve ortağıyız. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

ÖNÜMÜZDE DAHA 17 KARŞILAŞMA VAR

, ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hatırlatarak "Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Ligin bitiminde bunu hepimiz birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin" dedi.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

O KAĞIDIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak bu kağıtta Bulut'un maçla ilgili notları olduğu belirtildi.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

SON DAKİKA: LUİZ GUSTAVO İÇİN HEDEF TRABZONSPOR MAÇI!

Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Luiz Gustavo, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Ödemin dağılmasının ardından sağlık heyetinin yaptığı değerlendirmede Brezilyalı oyuncunun tendonunda problem tespit edildi. Gustavo'nun 2-3 hafta daha takımdan uzak kalacağı belirtildi.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Sağlık heyeti, 33 yaşındaki orta sahanın dönüşü için 28 Şubat'taki Trabzonspor maçını hedef olarak belirledi. Gustavo, ligde Karagümrük ve Göztepe, kupada ise Başakşehir mücadelelerinde kesin olarak forma giyemeyecek.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

MESUT ÖZİL: YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK!

F.Bahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray mağlubiyetiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Derbiye kulübede başlayan ve 63. dakikada oyuna dahil olan Özil...

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, çok üzgünüz fakat ben F.Bahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

GÜRCAN BİLGİÇ: ALİ KOÇ BAHANE ARAMADI

En önemli dört oyuncusu (Mesut, Gustavo, Pelkas, İrfan Can) yokken, en önemli rakiplerinden birini elinden kaçırmanın analizini yaptı. Başkan Ali Koç oyunda Galatasaray üstün görünmesine rağmen, pozisyonlarda 'nin önde olduğunu vurguladı konuşmasında.

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

"Derbi yenilgisinin taraftarı üstünde yarattığı travmayı en iyi bilen olarak, onlara argümanlar ile cevap vermeyi tercih etti. Hakeme de değinmemesi önemliydi, başkaları gibi bahane aramadı. Bir lider asla umutsuz kalmaz. Fatih hoca da "Sekiz de kapanır, 18'de" diyerek Malatya yenilgisi sonrasında camiasını bir arada tutmuştu."

Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

" Başkanı doğru hedefin Galatasaray'ı yenmek değil, şampiyonluk olduğuna dikkati çekti. Daha iyi olacağını biliyor, Fenerbahçe taraftarını bezginlikten kurtarması gerekirdi, yaptı."

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Son dakika: Erol Bulut'un elindeki kağıt olay olmuştu... Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...
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