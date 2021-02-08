Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. Galatasaray maçının son dakikalarında elindeki kağıtla yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan Erol Bulut'un o anları sosyal medyada gündem oldu. Spekilasyonlara neden olan o görüntülerde Erol Bulut'un elindekilerin maç notları olduğu ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'deki son dakika gelişmelerini aktardı.
Derbide ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında kaybeden Fenerbahçe'de özellikle taraftarların büyük tepki gösterdiği teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasında oyuncularından bu maçı unutmalarını ve ileri bakmalarını istedi. Takımına ligde hâlâ zirveye ortak olduklarının altını çizen Bulut, "Elbette yenildiğimiz için üzülmeniz çok normal. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz halen zirve ortağıyız. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
ÖNÜMÜZDE DAHA 17 KARŞILAŞMA VAR
Erol Bulut, ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hatırlatarak "Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Ligin bitiminde bunu hepimiz birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin" dedi.
O KAĞIDIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Erol Bulut'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak bu kağıtta Bulut'un maçla ilgili notları olduğu belirtildi.
SON DAKİKA: LUİZ GUSTAVO İÇİN HEDEF TRABZONSPOR MAÇI!
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Luiz Gustavo, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Ödemin dağılmasının ardından sağlık heyetinin yaptığı değerlendirmede Brezilyalı oyuncunun tendonunda problem tespit edildi. Gustavo'nun 2-3 hafta daha takımdan uzak kalacağı belirtildi.
Sağlık heyeti, 33 yaşındaki orta sahanın dönüşü için 28 Şubat'taki Trabzonspor maçını hedef olarak belirledi. Gustavo, ligde Karagümrük ve Göztepe, kupada ise Başakşehir mücadelelerinde kesin olarak forma giyemeyecek.
MESUT ÖZİL: YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK!
F.Bahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray mağlubiyetiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Derbiye kulübede başlayan ve 63. dakikada oyuna dahil olan Özil...
"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, çok üzgünüz fakat ben F.Bahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.
GÜRCAN BİLGİÇ: ALİ KOÇ BAHANE ARAMADI
En önemli dört oyuncusu (Mesut, Gustavo, Pelkas, İrfan Can) yokken, en önemli rakiplerinden birini elinden kaçırmanın analizini yaptı. Başkan Ali Koç oyunda Galatasaray üstün görünmesine rağmen, pozisyonlarda Fenerbahçe'nin önde olduğunu vurguladı konuşmasında.
"Derbi yenilgisinin taraftarı üstünde yarattığı travmayı en iyi bilen olarak, onlara argümanlar ile cevap vermeyi tercih etti. Hakeme de değinmemesi önemliydi, başkaları gibi bahane aramadı. Bir lider asla umutsuz kalmaz. Fatih hoca da "Sekiz de kapanır, 18'de" diyerek Malatya yenilgisi sonrasında camiasını bir arada tutmuştu."
"Fenerbahçe Başkanı doğru hedefin Galatasaray'ı yenmek değil, şampiyonluk olduğuna dikkati çekti. Daha iyi olacağını biliyor, Fenerbahçe taraftarını bezginlikten kurtarması gerekirdi, yaptı."