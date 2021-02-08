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Son dakika: Trabzonspor'un maçı ilk 11'i belli oldu!

'in 24. haftasının kapanış maçında son dönemin formda takımlarından Trabzonspor, 'a konuk olacak. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, ve Anders , sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Mücadeleyi hakem yönetecek. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 18:00 Son Güncelleme: 8.2.2021 18:08 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle yükselişe geçen ve zirveye yaklaşan Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde en son Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, çıktığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Issam, Hadebe, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Umut Bulut, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

Ev sahibi takımda ise Ertaç Özbir ve Karem Hafez sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Kubilay Kanatsızkuş ise kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede görev alamayacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

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Son dakika: Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!
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