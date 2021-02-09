Son dakika: Beşiktaş'tan Rosier atağı! İşte o teklif

Portekiz ekibinin 2019'da Dijon'dan 5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Rosier için son olarak 3,5 milyon euroya indiği kaydedildi. Sporting'in, 2024'e kadar kontratının bulunması, yaşının genç olması ve Beşiktaş forması altında sergilediği başarılı performans nedeniyle 3,5 milyon euro'nun altına inmediği belirtildi.

Beşiktaş'ın Sporting'e yaptığı son teklifin içinde başarı bonuslarının da bulunduğu öğrenildi. Buna göre siyah-beyazlı takımın ligde şampiyon olması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Portekiz ekibine 1 milyon euro tutarında ekstra ödeme yapılmasının önerildiği vurgulandı.