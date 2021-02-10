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Son dakika: - maçı sonrası yerden yere vurdu! "En zayıf halka, piyon"

Sabah gazetesi yazarları ve , 'nin çeyrek finalinde 'e uzatmalar sonucunda 2-1 yenilerek elendiği mücadeleyi kaleme aldı. Bülent Timurlenk, "'in Real Madrid ve Arsenal'de sağında solunda, önünde arkasında oynayan adamların hepsi kendisi kadar usta müzisyendi. Fenerbahçe'de maç eksiğinden daha çok çekeceği sorun budur' derken, Gürcan Bilgiç ise dünkü maçta kötü performans gösteren tecrübeli ismi "Piyon, en zayıf halka" sözleriyle yerden yere vurdu.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 07:47 Son Güncelleme: 10.2.2021 07:55 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

GÜRCAN BİLGİÇ - EN ZAYIF HALKAN KADAR GÜÇLÜSÜN

Tek maçlık oyunun en önemli planı az hata ile dakikalara devam etmek. Tempoyu ayarlarsın, topun sende kalmasını sağlamaya çalışırsın, top rakipteyken yardımlaşırsın ve "o anı" beklersin. Mecburi rotasyonlar ile iki takım da yedek kulübesinden takviyeyi aldılar. Devre bittiğinde iki takım adına da sahadakilerin neden "yedek" kulübesinde olduğu da ispatlandı.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Orta sahadaki bir top kaybı ile fırsatı Deniz Türüç ile yakaladı. Fernandes golü attığında Aykut Kocaman'ın beklediği "o an" sayısı üç olmuştu. Sosa kaptırdı, Lemos kırmızıyı gördü, Harun kapattığı köşeden golü yedi.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

İyi oyuncu olmak ile "büyük takım" futbolcusu arasındaki farkı gösterdi Lemos ile Harun. Normal darbe ile düşüreceği rakibi, sakatlayacak kadar sertleşmenin açıklaması en hafifi ile acemilik. Başka sıfatlar yakışmaz bize.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Erol Bulut üçlü defansa döndü, Mesut, Samuel, Serdar hamlelerini yaptı, Gökhan'ı sağ stopere aldı. Bir fazla olması gereken rakibi, artan forvet sayısı ile arkada dört kişi bekletip, sahadaki oyuncu sayısını da eşitledi. Sonrası; sabır ve yetenek.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Gözler 'in üstündeydi elbette. Yeteneği değil, mücadeleyi gerektiren 45 dakikada oyuna girmesi de ayrı bir şanssızlık. Yine de rakip gözünü üstüne dikti, o sahanın her yerinde topu aradı, rakibi gözledi. Valencia'nın skoru eşitlemesi ile, iki takım kaygan zemine geri döndü.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

İki teknik adamın satrancında, bir piyon; son sözü söylemeyi kimse bırakmadı. Eksik kalmasına rağmen takımı canı burnunda oynadı ama en zayıf halkan kadar güçlüsün.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Kupadaki yolu bitti 'nin. Bu başarısızlığı, sıkışık fikstürde nefes alma zamanı olarak avantaja çevirebilecek mi ? Göreceğiz...

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

BÜLENT TİMURLENK - KLİŞELERE TOKAT GİBİ BİR MAÇ

Sokakta oynasalar kaldırımlar dolar... Tribünler boş olsa da milyonların nefesini tuttuğu bir derbiden mağlup ayrılan F.Bahçe'nin yaşadığı travmayı telafi edeceği maç elbette ki ligdeki Karagümrük deplasmanıdır.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Aynı, Karagümrük'e mağlup olup düşme hattının kenarındaki Aykut Kocaman'ın bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmasını istemesi gibi.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Dün iki teknik adama bakınca kimin geçiş oynayacağı belli değildi. Geriye düşen ve 10 kişi kalan F.Bahçe'nin oyunu kendi sahasında kabul edip beraberlik sayısını bulması aslında son haftaların tartışmalarına bir gönderme.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Kocaman'ın takımında İrfan'ın gidişi, Visca'nın sakatlığı ile , Mazhar-Fuat'sız Özkan gibi! Açık havada konser veren bir müzisyenin otel lobisinde piyano başında şarkı söylemesi gibi…

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Her şeye rağmen kadro derinlikleri var. Dün uzatma dakikalarında da Gulbrandsen'in kaliteli vuruşu ile bunu kanıtladılar. , Arsenal'in idman temposundan geldi. Evet maç eksiği var, ama bu da oynamadan giderilmez. Dün ilk 11 başlayabilirdi.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Mesut için asıl problem son 11 yılda Real Madrid ve Arsenal'de sağında solunda, önünde arkasında oynayan adamların kalitesi. Hepsi kendisi kadar usta müzisyendi. En fazla bir akort ayarı gerekiyordu. Doğrusu F.Bahçe'de maç eksiğinden daha çok çekeceği sorun budur.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

3 sene önce Şubat 2018'de F.Bahçe, 'i deplasmanda mağlup ederken topa %40 sahip olmuş, geçiş oynamış, Aykut Kocaman'ın taktiği Abdullah Avcı'nın oyununu şah mat etmişti.

Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! En zayıf halka

Aynı Aykut Kocaman dün akşam F.Bahçe'nin başında topa sahip olmamakla suçlanan ve eleştirilen Erol Bulut'u devirip kupadan eledi. Sadece bu gerçek Türkiye'deki bütün futbol klişelerine atılan bir tokattır.

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Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! "En zayıf halka, piyon"
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