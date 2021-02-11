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İrfan Can'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap

ile arasında büyük bir transfer savaşında neden olan , sarı-lacivertli takıma imza atmıştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün yaptığı açıklamada İrfan Can'ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu ancak ifade etti. Milli futbolcu, bugün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-lacivert kalp koyarak adeta Albayrak'a cevap verdi.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 17:36 Son Güncelleme: 11.2.2021 17:40 ABONE OL
İrfan Can'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap

Kış transfer döneminin en büyük transfer yarışı İrfan Can Kahveci için yaşandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan transfer yarışını sarı-lacivertliler kazandı. Ancak transferin yankıları ve tartışmaları devam ediyor.

Son olarak Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak İrfan Can transferine dair şöyle konuştu: "İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. Sadece o değil ki... Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat Muriqi'in..."

Albayrak'ın bu sözlerine İrfan Can Kahveci'den cevap geldi. Kahveci, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-lacivert kalp koydu.

İşte irfan Can'ın o paylaşımı:

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İrfan Can'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap
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