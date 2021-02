İrfan Can'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap

Son olarak Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak İrfan Can transferine dair şöyle konuştu: "İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. Sadece o değil ki... Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat Muriqi'in..."

Albayrak'ın bu sözlerine İrfan Can Kahveci'den cevap geldi. Kahveci, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-lacivert kalp koydu.

İşte irfan Can'ın o paylaşımı: