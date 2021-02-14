Ahmet Çakar'dan Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonuna ilişkin flaş sözler!

Fırat Aydınus'un bizimle sıkıntısı var herhalde. Şampiyonluğa oynayan takıma şu pozisyonda penaltı verilmeseydi şu an yer yerinden oynardı.Biz istediğimiz kadar hakemlerle ilgili düşüncelerimizi söyleyelim, değişen bir şey olmuyor. Bazen söylemeyelim diyoruz, çoğu zaman da söylemiyoruz ama biz de emek veriyoruz. Onların kararları, bizim de geleceğimizi belirliyor.

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