Ahmet Çakar'dan Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonuna ilişkin flaş sözler!

Süper Lig'in 25. haftasında kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla, liderliği averajla Fenerbahçe'den yeniden devraldı.
Karşılaşmada skor 1-1 iken Kasımpaşa'nın bir penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Konuk ekip Kasımpaşa, 54. dakikada Kevin Varga'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti...
Bu karar sonrası SABAH yazarı ve eski hakem olan Ahmet Çakar, "Utanmazlar Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler!!" şeklinde bir tweet atarak tepkisini dile getirdi.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Hava şartları ve zemin çok şey belirledi. Buraya gelmeden önce çok değişik bir oyun planımız vardı ama değiştirmek zorunda kaldık. Sahanın hangi bölgelerinde hareket edeceğimizi bilmeye çalışarak oynadık ilk yarıda." diye konuştu.
Kevin Varga'nın penaltı pozisyonuyla ilgili de konuşan Çapa, Kevin Varga'nın bir pozisyonu var. Rakibimize verilen penaltı pozisyonu VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizim pozisyonda ne hakem veriyor ne de VAR'dan bir şey uyarı geliyor.
Fırat Aydınus'un bizimle sıkıntısı var herhalde. Şampiyonluğa oynayan takıma şu pozisyonda penaltı verilmeseydi şu an yer yerinden oynardı.Biz istediğimiz kadar hakemlerle ilgili düşüncelerimizi söyleyelim, değişen bir şey olmuyor. Bazen söylemeyelim diyoruz, çoğu zaman da söylemiyoruz ama biz de emek veriyoruz. Onların kararları, bizim de geleceğimizi belirliyor.
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