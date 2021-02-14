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imzalı kasketleri satışa sundu!

Üst üste 6. galibiyetini dün Gaziantep FK karşısında alan zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü 'nın son maçlara kasket ile çıkmasından sonra takımın simgesi haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında satışa çıktı. Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan bir kasket ise 61 bin TL'den satışa sunuldu ve kısa sürede satıldı.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 11:38 ABONE OL
Trabzonspor imzalı kasketleri satışa sundu!

Abdullah Avcı ile önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor 6 maç üst üste galibiyet alırken son 9 maçında ise 8 galibiyet 1 beraberlik almayı başardı. Aldığı galibiyetlerle zirve yarışına yaklaşan Trabzonspor'da moraller yüksek.

TAKIMIN SİMGESİ HALİNE GELEN KASKETLER SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımında, "Efsane Teknik Direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı ile şanlı tarihimizde bir simge haline gelen kasket, bugün Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınıyor." açıklaması yer aldı.

Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan bir kasket 61 bin TL'den satışa konuldu ve kısa sürede satıldı. Yoğun talep gören diğer kasketler ise 119.99 liradan satışa sunuldu.

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Trabzonspor imzalı kasketleri satışa sundu!
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