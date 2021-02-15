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'ten başsağlığı mesajı

Teknik Direktörü , hain terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşları şehit etmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 13:19 Son Güncelleme: 15.2.2021 13:20 ABONE OL
Şenol Güneş'ten başsağlığı mesajı

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşları şehit etmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu zor kış koşullarında gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde kararlı bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimize de üstün başarılar temenni ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelecek tüm saldırılara, kardeşçe, elele, yürek yüreğe karşı koyarak, birlikte yaşayabilmenin koşullarını oluşturabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi umuduyla; Saygılarımla"

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Şenol Güneş'ten başsağlığı mesajı
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