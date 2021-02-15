Trabzonspor Abdullah Avcı'yla devlere kafa tutuyor! 2021 model Fırtına

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 9'a çıkaran Trabzonspor, zirve iddiasını sürdürüyor. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, 2,78 puan ortalaması yakalarken, Avrupa'nın da en başarılı 4. takımı durumuna geldi. Fırtına, sadece Manchester City, Barcelona ve Club Brugge'ün gerisinde kaldı. Avcı'nın talebeleri topladıkları 25 puanın yanında kalesinde sadece 5 gol gördü.
AVCI'DAN İYİSİ DIEGO SIMEONE
Göreve geldiği 7. haftada takımı 17. sırada alan Abdullah Avcı, 16 lig maçında 2.44 puan ortalaması yakalarken, Fırtına'yı 13 basamak birden yukarı taşıdı ve 4. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli hoca kendisini de Avrupa'da en iyi ikinci teknik direktör durumuna getirdi. Geçildiği Diego Simeone, Atletico Madrid ile çıktığı 21 maçta 2,57 puan ortalamasına ulaştı.
YUNAN MEDYASI: GURUR DUYUYORUZ
Trabzonspor'un çilingir lakaplı futbolcusu Bakasetas, son 3 maçta attığı 3 gol sonrası Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan medyası, "Evladımız ile gurur duyuyoruz", "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" gibi başlıklar atarak Bakasetas'ın performansından duydukları mutluluğu dile getirdi. Bazı Yunan taraftarların da Bakasetas'ı izlemek için kulüpten talepte bulunduğu ancak pandemi nedeniyle geri çevrildiği öğrenildi.
PUAN TABLOSUNA SONRA BAKARIZ
Trabzonspor'un başında aldığı 12 galibiyetin 10'u tek farklı skorlarla gelen Abdullah Avcı, G.Antep'i de 1-0'la geçerken futbolculara jest yapmayı unutmadı.
Maçtan önce sabah 11.30'a antrenman koyduğunu açıklayan Avcı, karşılaşmanın kazanılmasıyla bu idmanı iptal edip, takımın iznini 2 güne çıkardı. Tecrübeli hoca, soyunma odasında futbolcularını esprili bir şekilde kutladı: "Sizinle gurur duyuyorum. Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Ama şu an puan tablosuna bakmayın, ona sonra bakarsınız."
KASKET 1 SAATTE SATILDI
Özel üretilen Abdullah Avcı imzalı kasket, kulüp sitesinden 1 saat içinde 61 bin TL'ye satıldı. Kasketi Malatya deplasmanı masraflarını karşılayan Seyfettin Selim aldı.