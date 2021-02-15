Trabzonspor Abdullah Avcı'yla devlere kafa tutuyor! 2021 model Fırtına

YUNAN MEDYASI: GURUR DUYUYORUZ

Trabzonspor'un çilingir lakaplı futbolcusu Bakasetas, son 3 maçta attığı 3 gol sonrası Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan medyası, "Evladımız ile gurur duyuyoruz", "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" gibi başlıklar atarak Bakasetas'ın performansından duydukları mutluluğu dile getirdi. Bazı Yunan taraftarların da Bakasetas'ı izlemek için kulüpten talepte bulunduğu ancak pandemi nedeniyle geri çevrildiği öğrenildi.