Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakasetas sözleri! "Karşılığını veriyor"

AĞAOĞLU: BAKASETAS ONUN İÇİN YAPTIĞIMIZ MÜCADELENİN KARŞILIĞINI VERİYOR

Ağaoğlu, Bakasetas'ın transferi için ciddi uğraş verdiklerini belirterek, "Bakasetas sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda kusursuz bir profesyonel ve ahlaki değerleri olan çok iyi bir karakter. Her yönden mükemmel bir sporcu ve takımımızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Bir gecede Alanya'ya gittim. Müzakereler zordu ama sonunda fotoğrafta da görebileceğiniz gibi sabah 04.30'da şafakta Trabzon'a dönmek için onu uçağa bindirmeyi başardım. Bakasetas'ın transferinin Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Aynı zamanda takımımızda oynama isteği de bu transferin uygulanmasının ana sebebiydi. Bakasetas da bir kazan kazan durumu var. Ekip mükemmel durumda ve Bakasetas onu satın alma konusundaki ısrarımız için bizi haklı çıkarıyor. Bence yeteneklerini göstermek ve aynı şekilde performans göstermeye devam etmek için doğru takıma geldi. Çok para harcadık, ama buna değer bir dava" ifadelerini kullandı.