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Ahmet Ağaoğlu'ndan sözleri! "Karşılığını veriyor"

'un devre arasında 'dan kadrosuna kattığı , oynadığı futbolla adeta bordo-mavili takımı sırtlıyor. Karadeniz ekibine büyük katkı veren yıldız futbolcu için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Onun için yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:33 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakasetas sözleri! Karşılığını veriyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tassos Bakasetas'ın transferiyle ilgili olarak Yunan basınında gazzetta.gr'ye açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Bakasetas'ın transferi için ödenen paranın karşılığını verdiğini belirterek, "Onun için yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor" dedi.

AĞAOĞLU: BAKASETAS ONUN İÇİN YAPTIĞIMIZ MÜCADELENİN KARŞILIĞINI VERİYOR

Ağaoğlu, Bakasetas'ın transferi için ciddi uğraş verdiklerini belirterek, "Bakasetas sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda kusursuz bir profesyonel ve ahlaki değerleri olan çok iyi bir karakter. Her yönden mükemmel bir sporcu ve takımımızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Bir gecede Alanya'ya gittim. Müzakereler zordu ama sonunda fotoğrafta da görebileceğiniz gibi sabah 04.30'da şafakta Trabzon'a dönmek için onu uçağa bindirmeyi başardım. Bakasetas'ın transferinin Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Aynı zamanda takımımızda oynama isteği de bu transferin uygulanmasının ana sebebiydi. Bakasetas da bir kazan kazan durumu var. Ekip mükemmel durumda ve Bakasetas onu satın alma konusundaki ısrarımız için bizi haklı çıkarıyor. Bence yeteneklerini göstermek ve aynı şekilde performans göstermeye devam etmek için doğru takıma geldi. Çok para harcadık, ama buna değer bir dava" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Her maç aynı tempoda oynamalıyız. Aradaki farkı kapatabiliriz ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Ancak finalde ne olacak bir şey söylemek zor" dedi.

YUNAN BASINI BAKASETAS VE MOHAMED EN İYİ TRANSFERLER
Yunan basında da yer alan haberde ayrıca Bakasetas ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, devre arasının en önemli transferleri olarak dikkat çekti. Haberde her iki oyucunun da takımlarını sırtlayan isimler olduğu vurgulandı.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakasetas sözleri! "Karşılığını veriyor"
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