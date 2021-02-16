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2025'e kadar 'da

'in dev ekiplerinden , 19 yaşındaki kanat oyuncusu 'un kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 15:53 ABONE OL
Mason Greenwood 2025'e kadar Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontrat süresi 2025'in haziran ayına kadar uzatılan 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine, bir sezonluk opsiyon maddesi de eklendi.

Manchester United'ın altyapısına 7 yaşında katılan İngiliz oyuncu Greeenwood, A takımda 82 karşılamada 21 gole imza attı.

Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Greenwood, yüksek performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na da seçilerek bir maçta görev aldı.

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Mason Greenwood 2025'e kadar Manchester United'da
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