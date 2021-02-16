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Son dakika: 'dan derbisiyle ilgili suç duyurusu!

Son dakika gelişmesi! 'dan derbisiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden olaylı Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı. Galatasaray, derbideki olayların suç duyurularını paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 18:31 Son Güncelleme: 16.2.2021 19:13 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili suç duyurusu!

6 Şubat tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra hem Fatih Terim hem de Mustafa Cengiz, oyunculara ve teknik heyete hakaretler edildiğini ifade etmişti. Galatasaray, sağlık çalışanı adı altında bazı kişilerin stadyuma sokulmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden olaylı Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı. Galatasaray, derbideki olayların suç duyurularını paylaştı.

İşte Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın Süper Lig'de 6 Şubat 2021 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe maçında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde;

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği "riyakâr" ve "şark kurnazı" ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası,

uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.

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