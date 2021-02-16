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: 'da iki futbolcunun daha corona testi pozitif çıktı!

: 'da iki futbolcunun daha testi pozitif çıktı! Daha önce dört oyuncunun covid-19 testi pozitif çıkmıştı, Sabah Gazetesi muhabiri 'in aktardığı bilgiye göre Trabzonspor'da 2 oyuncunun daha testleri pozitif çıktı. Trabzonspor'da 6 oyuncu Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 16.2.2021 14:28 Son Güncelleme: 16.2.2021 14:30 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da iki futbolcunun daha corona testi pozitif çıktı!

Trabzonspor'dan son dakika açıklaması da geldi! Bordo mavili ekip yapılan rutin kontrollerde iki futbolcu ve bir A Takım personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 2021 yılında henüz mağlubiyeti olmayan Trabzonspor'da corona virüs şoku yaşanıyor. Bordo mavililerde 4 oyuncunun corona olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN CORONA AÇIKLAMASI!

"Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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