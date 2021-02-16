Son dakika: Trabzonspor'da iki futbolcunun daha corona testi pozitif çıktı!

Trabzonspor'dan son dakika açıklaması da geldi! Bordo mavili ekip yapılan rutin kontrollerde iki futbolcu ve bir A Takım personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 2021 yılında henüz mağlubiyeti olmayan Trabzonspor'da corona virüs şoku yaşanıyor. Bordo mavililerde 4 oyuncunun corona olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN CORONA AÇIKLAMASI!

"Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."