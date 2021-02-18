Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Son dakika: 'de fırtınası! İnanılmaz istatistik

bu sezon gösterdiği performansla 'yi birçok maçta ipten alan isim olmuştu. 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon tüm değerlerde rekor kırarken, inanılmaz bir istatistiğe de imza attı.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 18.2.2021 07:39 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

'de gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonası'na göz kırpan kalecisi , takımın son iki deplasmanı olan Hatay ve Karagümrük maçlarında üç puanda başrolü oynadı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Neredeyse tüm istatistiklerde 2019-2020 sezonu karnesinin üzerine çıkan Altay, golsüz geçirdiği 7 karşılaşma rakamıyla bir önceki yılı şimdiden geçti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Mücadele başına kurtarış yüzdesini de 65'ten 73'e yükselten başarılı kaleci, aynı zamanda yaptığı hata sayısını da azalttı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

GOLE NEDEN OLAN HATASI YOK

Geçen sezon yaptığı üç kritik hata ile takımının gol yemesine neden olan Altay, bu sezon ne penaltıya sebebiyet verdi ne de hatasıyla rakiplerinin gol atmasını sağladı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Fenerbahçeli eldiven sadece iki kez şuta neden olan hata yaptı, maç başına kurtarış ortalamasını da 2,5'ten 2,7'ye çıkarmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Karşılaşma başına gol yeme ortalaması 1.00 olan Altay, bu karnesiyle de son üç sezonun zirvesinde yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Milli futbolcu yüzde 100 gibi ulaşılması güç bir başarılı topa çıkma oranı yakalarken 2 de penaltı kurtardı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

MESUT ÖZİL YİNE 11'DE
Bu arada 'nin yıldız ismi Mesut Özil, Göztepe maçında da ilk 11'de olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik

Sarı-Lacivertli teknik heyetin, 32 yaşındaki oyuncunun performansından hayli memnun kaldığı ve süre aldıkça daha iyi hale geleceğini düşünerek Mesut'a 11'de yer vermeye devam edeceği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
SON DAKİKA: Bursa Uludağ'da intihar eden doktor Mustafa Yalçın son yolculuğuna uğurlandı! Kız arkadaşı ayakta durmakta zorlandı!
SON DAKİKA! MEB Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak cevabı: Ortaokullar, lise 9. 10. 11. 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?
Son dakika haber: Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Eskişehir’de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve çocukları ölü bulunmuştu!
Mübarek Regaip Kandili mesajları! 2021 Resimli Regaip Kandil mesajları, sözleri ve kısa, uzun, yeni kandil mesajı burada
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Son dakika: Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs aşısı uyarısı!
SON DAKİKA: Altın fiyatları için psikolojik destek kırıldı! Altın düşüşünü sürdürecek mi?
SON DAKİKA: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Beşiktaş'taki evinde bulunmuştu...
SON DAKİKA: Bilim ve aşk bir arada! Diyetisyen ve doktor çift, bir hafta önce dergiye röportaj vermiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır fırtınası! İnanılmaz istatistik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA