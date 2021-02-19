Tam 11 eksik! Trabzonspor'da Kağan Moradoğlu ve Faruk Can Genç formaya yakın isimler...

Bordo mavili ekibin söz konusu eksikleri:

Nwakaeme (Cezalı), Uğurcan Çakır (Hasta), Arda Akbulut (Hasta), Erce Kardeşler (Hasta), Serkan Asan (Hasta), Hosseini (Hasta), Baker (Hasta), Marlon Xavier (Hasta), Abdulkadir Parmak (Sakat), Trondsen (Sakat), Abdülkadir Ömür (Sakat).

Sabah Gazetesi yazarlarından İskender Gönen'in maç hakkındaki görüşleri şöyle:

"Cezalar, sakatlıklar ve de Kovid-19 vakaları... 6 maçta toplanan 18 puan... Bana göre Abdullah Avcı geldikten sonra en sorunlu maçlarından birisi Başakşehir olacak. Hem Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum hem de rakibinin Süper Lig'deki konumu açısından… Hücumda Nwakaeme gibi bir oyuncu ve kaleciler Uğurcan ile Erce'nin yoklukları sorunların başında gelmekte. Bu olumsuzluklara karşı Avcı nasıl bir kadro ve oyun tertibi ile sahaya çıkar kestirebilmek mümkün değil. Bir başka gerçek ise Başakşehir'in de sakatlıklar yüzünden ideal kadrosu ile sahaya çıkamama durumu. Bu yüzden her iki takımın da şansı eşit…"