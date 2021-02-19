Tam 11 eksik! Trabzonspor'da Kağan Moradoğlu ve Faruk Can Genç formaya yakın isimler...

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte oldukça iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, alt sıralardan kurtularak zirve yarışına ortak oldu. 2021 yılında da yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden bordo-mavililer, ligde oynadığı son 6 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu formunu düşme hattına kadar gerileyen Medipol Başakşehir karşısında da sürdürmeyi planlayan Abdullah Avcı, 11 eksiğiyle kadro kurmakta zorlanıyor.
Başakşehir maçı öncesi üst üste gelen Kovid-19 vakaları, 3 sakat ve 1 cezalı futbolcuyla birlikte 11 eksiği bulunan Trabzonspor, 51 puanlı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde, 4. sırada yer alıyor.
DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada çıktığı 8 lig maçında yenilmeyen ve bu alanda ligin en iyilerinden olan Trabzonspor, Başakşehir karşısında geleneği sürdürmek istiyor. Son 3 dış saha maçını ise kayıpsız geçen bordomavililer, İstanbul ekibi karşısında sürpriz bir sonuçla karşılaşmamayı arzuluyor.
KALE, 18 YAŞINDAKİ KAĞAN'A EMANET
Trabzonspor'da sakatlıkların en çok can yaktığı mevki ise kaleci oldu. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine zorlu Başakşehir deplasmanında kalede 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu forma giyecek.
Bordo mavili ekibin söz konusu eksikleri:
Nwakaeme (Cezalı), Uğurcan Çakır (Hasta), Arda Akbulut (Hasta), Erce Kardeşler (Hasta), Serkan Asan (Hasta), Hosseini (Hasta), Baker (Hasta), Marlon Xavier (Hasta), Abdulkadir Parmak (Sakat), Trondsen (Sakat), Abdülkadir Ömür (Sakat).
Sabah Gazetesi yazarlarından İskender Gönen'in maç hakkındaki görüşleri şöyle:
"Cezalar, sakatlıklar ve de Kovid-19 vakaları... 6 maçta toplanan 18 puan... Bana göre Abdullah Avcı geldikten sonra en sorunlu maçlarından birisi Başakşehir olacak. Hem Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum hem de rakibinin Süper Lig'deki konumu açısından… Hücumda Nwakaeme gibi bir oyuncu ve kaleciler Uğurcan ile Erce'nin yoklukları sorunların başında gelmekte. Bu olumsuzluklara karşı Avcı nasıl bir kadro ve oyun tertibi ile sahaya çıkar kestirebilmek mümkün değil. Bir başka gerçek ise Başakşehir'in de sakatlıklar yüzünden ideal kadrosu ile sahaya çıkamama durumu. Bu yüzden her iki takımın da şansı eşit…"