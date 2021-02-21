Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşıyor!





YEDİ MAÇTA 21 PUAN



Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Son olarak da deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.



16 SEZON SONRA SON 4 MAÇI KALESİNDE GOL GÖRMEDEN KAZANDI



Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı. Takım savunmasını ön planda tutan Abdullah Avcı, bu konuda önemli bir mesafa alırken, Karadeniz ekibi 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, 16 sezon önce Akçaabat Sebatspor'u 1-0, Malatyaspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek kalesinde gol görmemeşti. Bu sezon ise Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Medipol Başakşehir 1-0 skorlarla yenmeyi başardı.



ABDULLAH AVCI VE ÖĞRENCİLERİ 5 SEZON SONRA BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ



Karadeniz ekibinde 7 oyuncunun sağlık sorunu yaşaması , sakatlıklar ve cezalı oyunculara rağmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında Süper Lig'de süre gelen 5 sezonluk galibiyet hasretini bitirerek bir ilke imza attı. Bordo-mavililer 27 Ocak'ta rakibini 2-1 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirmeyi başarırken, ligde ise rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 5 sezon sonra rakibi karşısında ligde maç kazandı.