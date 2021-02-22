Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

Son dakika: 'nın sözleşmesini uzatıyor!

Son dakika haberleri... Galatasaray, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra takımın yükselişinde başrol oynayan 'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. file bekçisi, sakatlıktan döndükten 7 ay sonra Sarı-kırmızılı takımla 7 maça çıktı. Galatasaray, 'nın kalede olduğu 7 maçı da kazanmayı başardı. İşte Muslera'ya teklif edilecek sözleşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 22.2.2021 19:25 Son Güncelleme: 22.2.2021 19:38 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

7 aylık sakatlığının ardından Süper Lig'in 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

, sakatlık sonrası çıktığı 7 maçta kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, bu maçların tamamını kazandı.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

NTV Spor'un haberine göre 35 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. yönetimi, ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

'daki 10. sezonunu geçiren , 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

Ayrıca kaleci, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 6 kurtarışla bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

Son dakika: Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

Alanyaspor - maçından sonra konuşan Alanyasporlu Efecan Karaca, "Çok iyi oynadık ama Muslera'yı geçemedik adam ahtapot gibi." ifadelerini kullanarak tecrübeli kaleciye övgü dolu sözler sarf etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine 4 aday! "Kim şampiyon yapar?"
Son dakika haberi: Eskişehir'deki aile katliamında şok detay! Katilinin fotoğrafının altına bu yorumu yazmış...
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim planlamasını duyurdu! İlkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman açılacak?
Son Dakika Haberi: Yüz yüze eğitim ve Okullar ne zaman açılacak sorusu cevap buldu! 2021 İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak?
Sokağa çıkma yasağı ile diğer tüm yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak? Başkan Erdoğan son dakika açıklamıştı!
Son Dakika Haberi: İstanbul'da doktorları bile şaşkına çeviren olay: Baş ağrısı ve yüksek tansiyonun sebebi...
Son dakika haber: Eskişehir'deki aile katliamda ilginç detay! İlkay-Emel Tokkal ve küçük Ali Doruk'un katilinin yorumu şaşırttı
Son dakika... Huysuz Virjin'in mirası için harekete geçtiler! İşte Seyfi Dursunoğlu'ndan kalan miras...
Son dakika | Seçim barajında karar verildi; İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşe geçti! 22 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA