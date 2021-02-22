Son dakika: Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor!

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
7 aylık sakatlığının ardından Süper Lig'in 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı.
Muslera, sakatlık sonrası çıktığı 7 maçta kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.
NTV Spor'un haberine göre 35 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı.
35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.
Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Ayrıca Uruguaylı kaleci, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 6 kurtarışla bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.
Alanyaspor - Galatasaray maçından sonra konuşan Alanyasporlu Efecan Karaca, "Çok iyi oynadık ama Muslera'yı geçemedik adam ahtapot gibi." ifadelerini kullanarak tecrübeli kaleciye övgü dolu sözler sarf etmişti.