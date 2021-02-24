2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası! Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a haber yolladı...

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMA HEDEFİM HER ZAMAN VAR"

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'la ilgili de konuşan Batuhan, "Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır."