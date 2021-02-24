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2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası! Beşiktaş ve 'a haber yolladı...

2. Lig Beyaz Grup takımlarından forması giyen eski Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz, performansıyla göz dolduruyor. Son olarak Hekimoğlu Trabzon'un 'u 6-2 mağlup ettiği maçta Batuhan, attığı 3 golle hat-trick yaptı. Bu sezon 24 maçta 18 gol atan 29 yaşındaki forvet, yakın zamanda verdiği röportajda tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini ve teknik direktör 'la çalışmak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 19:38 Son Güncelleme: 24.2.2021 20:28 ABONE OL
2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası! Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a haber yolladı...

Batuhan Karadeniz'in bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla sergilediği performans göz dolduruyor. 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol atarak hat-trick yaptığı karşılaşmada Şanlıurfaspor'u 6-2 mağlup etti.

24 MAÇTA 18 GOL!

Hekimoğlu Trabzon formasıyla Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig'de bu sezon ikinci hat-trick yaptı. Bu sezon ligde ve kupada toplam 24 resmi maça çıkan Batuhan, 18 gol ve 3 asistlik bir oyun sergiledi.

Son olarak ligde oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasında 3 golle hat-trick yapan 29 yaşındaki forvet, bu sezonki ikinci hat-trick'ini yapmış oldu. Batuhan Karadeniz, ilk hat-trick'ini Ziraat Türkiye Kupası Dördüncü Tur mücadelesinde Kayserispor'a karşı oynadığı maçta yapmıştı.

Kariyerinde 12 takım değiştiren Batuhan Kardeniz, Beşiktaş, Eskişehirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Elazığspor, Tuzlaspor, Adana Demirspor, St. Gallen ve son olarak Hekimoğlu Trabzon formaları giydi.

2008-2009 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alan Batuhan, ilk ve tek Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı. 29 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasıyla 37 maçta 3 gol ve 4 asist yapmıştı.

Batuhan Karadeniz, kısa zaman önce Radyospor'a verdiği röportajda, "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMA HEDEFİM HER ZAMAN VAR"

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'la ilgili de konuşan Batuhan, "Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır."

"Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi."

"SERGEN YALÇIN'LA TEKRAR ÇALIŞMAK İSTERİM"

"Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Hoca'dır. Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor."

"Onunla tekrar çalışmak isterim. Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Futbolcuya özgüven verir. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi."

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2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası! Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a haber yolladı...
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