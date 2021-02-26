Galatasaray forması ile Türkiye kariyerine hızlı başlayan Mostafa Mohamed için Mısır'dan gelen haberler kafa karıştırdı.
Sarı-kırmızılılar, KAP'a yapılan açıklamada oyuncuyu 1.5 yıl için kiraladığı, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yatırması halinde Mohamed'i kadrosuna katabileceğini duyurmuştu.
Ancak Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mısır'dan 'Filgoal'e yaptığı açıklamada, "Daha yüksek bir teklif gelirse bonservis de yükselir" diyerek şaşırttı.
"GALATASARAY BİZE 10 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRMELİ"
23 yaşındaki golcüyü almak için G.Saray'ın 31 Aralık 2021'e kadar süresi olduğunu söyleyen Mısırlı yönetici, "G.Saray, Mohamed'i satın alacağını 10 gün önceden bize bildirmeli.
Aralık ayının ortasında geri dönüş gelmesi gerekiyor. Başka bir takımdan teklif gelirse bunu G.Saray ile paylaşacağız.
"GALATASARAY TEKLİF VEREMEZSE ZAMALEK'E GERİ DÖNER"
Teklif Galatasaray'a giderse onlar da bize bildirmek zorunda. 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir.
ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?
Bu açıklamadan bir gün öncesinde yine Filgoal'e konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mostafa Mohamed'in tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bunu bu yıl içinde gerçekleştireceğiz."
YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ
Bu arada Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in yıldız ismi ile ön protokol imzaladı.
Bu arada 2018'de UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Galatasaray yaz transfer döneminde FFP'ye uymak zorunda...
Diagne'den gelecek parayı Onyekuru'ya kullanacak sarı-kırmızılılar, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamaz.
Yeni sezonda yabancı kısıtlaması olacağını da dikkate alan yönetim, sezon sonunda serbest kalacak yerlilere yöneldi.
AYTAÇ KARA İLE ÖN PROTOKOL İMZALANDI
Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk gündeme gelirken, 2021-22 sezonunun ilk transferi ise belli oldu: Aytaç Kara.
Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç'ın Galatasaray'la her konuda anlaştığı ve tarafların ön protokol imzaladığı öğrenildi.
TEKLİFLERİ REDDETTİ
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'den gelen birçok teklifi Galatasaray'a söz verdiği için reddetti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç transferi için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek ve FFP'ye takılmayacak.