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Son dakika: 'a şoku! Mısır'dan olay açıklama...

Kulübü'nden için 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan 'la ilgili olarak şoke eden bir açıklama geldi. Öte yandan Galatasaray yeni sezon için ilk transferini yaptı ve Süper Lig'in yıldız ismiyle ön protokol imzaladı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 26.2.2021 06:42 Son Güncelleme: 26.2.2021 07:02 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

forması ile Türkiye kariyerine hızlı başlayan için Mısır'dan gelen haberler kafa karıştırdı.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yapılan açıklamada oyuncuyu 1.5 yıl için kiraladığı, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yatırması halinde Mohamed'i kadrosuna katabileceğini duyurmuştu.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Ancak İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mısır'dan 'Filgoal'e yaptığı açıklamada, "Daha yüksek bir teklif gelirse bonservis de yükselir" diyerek şaşırttı.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

"GALATASARAY BİZE 10 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRMELİ"

23 yaşındaki golcüyü almak için G.Saray'ın 31 Aralık 2021'e kadar süresi olduğunu söyleyen Mısırlı yönetici, "G.Saray, Mohamed'i satın alacağını 10 gün önceden bize bildirmeli.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Aralık ayının ortasında geri dönüş gelmesi gerekiyor. Başka bir takımdan teklif gelirse bunu G.Saray ile paylaşacağız.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

"GALATASARAY TEKLİF VEREMEZSE ZAMALEK'E GERİ DÖNER"

Teklif 'a giderse onlar da bize bildirmek zorunda. 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Yoksa oyuncu 'e döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir" diye konuştu.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Bu açıklamadan bir gün öncesinde yine Filgoal'e konuşan İkinci Başkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

"'in tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bunu bu yıl içinde gerçekleştireceğiz."

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Bu arada yeni sezon için ilk transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in yıldız ismi ile ön protokol imzaladı.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Bu arada 2018'de UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan yaz transfer döneminde FFP'ye uymak zorunda...

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Diagne'den gelecek parayı Onyekuru'ya kullanacak sarı-kırmızılılar, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamaz.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Yeni sezonda yabancı kısıtlaması olacağını da dikkate alan yönetim, sezon sonunda serbest kalacak yerlilere yöneldi.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

AYTAÇ KARA İLE ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk gündeme gelirken, 2021-22 sezonunun ilk transferi ise belli oldu: .

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç'ın 'la her konuda anlaştığı ve tarafların ön protokol imzaladığı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'den gelen birçok teklifi 'a söz verdiği için reddetti.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Bu sezon ligde 21 maçta 2 gol-3 asiste imza atan sezon sonunda serbest kalacak.

Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Olay yaratacak açıklama

Sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç transferi için 'ya bonservis bedeli ödemeyecek ve FFP'ye takılmayacak.

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Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Mısır'dan olay açıklama...
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