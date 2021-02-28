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Schalke'de teknik direktör ve sportif menajer kovuldu!

Almanya Bundesliga'da son sırasında bulunan 'te teknik direktör ve sportif menajer ile yollar ayrıldı.

AA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 17:42 ABONE OL
Schalke'de teknik direktör ve sportif menajer kovuldu!

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından tüm teknik ekibin görevine son verme kararı aldığı kaydedildi.

Denetleme kurulu başkanı Jens Buchta, Borussia Dortmund ve Stuttgart karşısındaki hayal kırıklığı oluşturan performansların ardından bunun sonuçları konusunda adım atmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Diğer şeyler hakkında konuşmamıza gerek yok. Sportif durum açık. Takım, sezonun kalan bölümünü olabildiğince başarılı bir şekilde oynamak zorunda. Oyuncular, kulübe ve taraftarlara bunu borçlu." ifadelerini kullandı.

Jens Buchta, görevlerine son verilen teknik direktör Christian Gross, teknik ekipten Sascha Riether, Werner Leuthard ve Rainer Widmayer ile sportif menajer Jochen Schneider'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

Schalke 04'te altyapıyı çalıştıran Peter Knaebel'in takımın başında görev yapacağı aktarıldı.

Schalke 04 Kulübü, geçen yıl 30 Eylül'de Manuel Baum'u teknik direktörlük görevine getirmiş ancak 2,5 ay sonra Alman çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Baum'un yerine geçici olarak takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Huub Stevens, sadece bir maçta görev yaptıktan sonra kulüpten gönderilmişti. 27 Aralık'ta takımın emanet edildiği Christian Gross ise bu görevde sadece 2 ay kalabildi.

Bundesliga'da 23 haftada sadece bir galibiyet alabilen Schalke 04, 9 puanla son sırada yer alıyor.

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Schalke'de teknik direktör ve sportif menajer kovuldu!
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