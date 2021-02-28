Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına saatler kala flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile Erol Bulut...

Son dakika: - maçına saatler kala flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile ...

Türkiye nefesini tuttu, - maçını bekliyor. Sabah gazetesi yazarları Volkan Demir ve Yunus Emre Sel, iki takım cephesindeki son dakika gelişmelerini yazdı. İşte Trabzonspor'da ile Trabzonspor ve Fenerbahçe'de - - üçgeninde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 28.2.2021 10:26 Son Güncelleme: 28.2.2021 10:33 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kapanacak. Saatler 19.00'u gösterdiğinde Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğü ile - maçı başlayacak.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

48 puanla 4. sırada yer alan Fırtına kazanırsa hem galibiyet serisini 8 maça çıkaracak hem de 51 puanla 3. sıradaki 'yi yakalayıp, şampiyonluk iddiasını artıracak.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

Son 3 sınavında 2 mağlubiyet alan ve "'la devam mı tamam mı" durumunu tartışan ise kazanıp moral bulmanın ve G.Saray ile Beşiktaş'ı takibin hesabını yapıyor.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

Bu sezon dış sahada sadece G.Antep'e yenilen, 9 galibiyet, 2 beraberlik alan , 29 puanla deplasmanda en çok puan kazanan takım olmasına güveniyor. Ancak Trabzon'da oynadığı son 4 maçı (3M-1B) kazanamadı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği karşılaşma öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeleri Sabah Gazetesi yazarları Yunus Emre Sel ve Volkan Demir 8 maddede yazdı. İşte iki cephedeki son olaylar...

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

8 MADDEDE TRABZONSPOR / FİZİKSEL VE ZİHİNSEL OLARAK HAZIR

1- açısından sahasında oynayacağı maçı sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor. Teknik direktör oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive etmek için fiziksel antrenmanların yanı sıra bire bir görüşmeler ve zihinsel olarak hazırlığa da büyük önem verdi.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

2- 'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki tüm maçları analiz edildi ve oyunculara yeni taktik anlayışın nasıl olacağı anlatıldı. Rakibin etkili kanat oyuncularını durduracak çalışmalar yaptıran Avcı, bireysel olarak ise rakip futbolculara özel önlemler almadı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

3- Yönetim kendi içinde yaptığı değerlendirme sonrası ile de konuşarak maça ekstra prim uygulamasına gerek olmadığına kanaat getirdi. Ancak oyunculara F.Bahçe maçı sonrası şubat ayının ödemelerinin yapılacağı bilgisi verildi.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

4-Teknik direktör yanına zihinsel performans antrenörünü de alarak, oyuncularına maçın kazanılmasının önemini vurguladı. Dış etken ve baskılardan uzak durulmasını istedi. Sadece bunun kazanılması gereken bir maç olarak düşünülmesi gerektiğini sık sık hatırlattı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

5- Bordo-mavili takımda Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı olan Kovid-19 vakaları, maçı öncesi son buldu. Tüm oyuncuların test sonucu negatif çıkarken bu durum moralleri artırdı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

6- Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda oyuncuları çok fazla sıkmadı. Futbolcuların çalışmalardan keyif almasını ve maça daha enerjik bir şekilde çıkmalarını esas alacak çalışma programları belirlendi.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

7- Takım kaptanları ve tecrübeli oyuncular, daha önceki maçlarda da bazı gerilimlerin yaşandığını takım arkadaşlarına aktardı. da, bu oyuncuların saha içerisinde daha fazla sorumluluk almalarını ve bu tür pozisyonlarda direkt müdahil olmalarını istedi.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

8- Maç öncesi beklentilerin çok fazla arttığının farkında olan , takımı maça hazırlamanın yanı sıra kendisi de özel olarak hazırlandı. Daha önce kasket akımını başlatan tecrübeli çalıştırıcı, maçlarındaki atmosferi daha iyi solumak için bazı efsane isimlerle görüştü.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

8 MADDEDE FENERBAHÇE / KONUŞMA SIRASI EROL BULUT VE EKİBİNDE

1- , sahasında Göztepe'ye mağlup olup şampiyonluk yolunda ağır bir yara alınca, maçı haftası hayli çalkantılı geçti. Pazartesi günü yapılan Başkan ile sportif direktör zirvesinden 'a 'ültimatom' niteliğinde kararlar çıktı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

2- Çarşamba günü hem Başkan hem sportif direktör, Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcularla zaman zaman sert ifadelerin de yer aldığı konuşmalar yapıldı. Perşembe günü ise futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarla maça yeniden motive oldu ve "Faturayı hocaya bırakamayız" görüşünde birleşildi.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

3- Bu sürecin en sessiz ismi olan , icraatleriyle konuşacak gibi gözüküyor. Bulut'un, karşısında ciddi kadro değişimine gitmesi bekleniyor. Savunmadan en uca kadar birçok ismin ve mevkinin değişmesi gündemde. Caner'i İstanbul'da bırakarak bunun ilk adımını attı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

4- Caner kadro dışı kalırken, bazı isimlerin de maça yedek soyunması bekleniyor. Thiam bunlardan biri... Genç hocanın taktik disipline bağlı kalınmaması halinde ilerleyen dönemde de bu tip uygulamalara devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

5- Başkan Koç, Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı EuroLeague maçında verdiği fotoğrafla tüm yaşananlara rağmen hocanın yanında oldukları görüntüsünü oluşturdu. Belözoğlu ile beraber bu mesaj verildi. Bulut'un bu fotoğraf sonrasında moralinin yükseldiği öğrenildi. Koç ve yönetimden bazı isimler dün de Samandıra'daydı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

6- Başkanın desteğine rağmen, camiada teknik direktör tartışılmaya devam ediliyor. 'de lig devam ederken bir hoca değişikliği ihtimali ciddi şekilde gündemde.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

7- maçından alınacak sonuç sadece şampiyonluk iddiası için değil, 'de başta hoca olmak üzere birçok isim için çok kritik. Beraberlikte dahi hem Bulut'un hem de bazı futbolcuların üzerinde karabulutlar dolaşmaya başlayacak.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile...

8- Kısacası bugün Başkan 'tan 'na, 'tan futbolculara kadar herkesin kaderine etki edecek bir 90 dakika oynanacak. Alınacak sonuç kulüp ve camiadaki dengeleri bir anda değiştirebilir.

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına saatler kala flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile Erol Bulut...
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