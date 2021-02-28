7- Trabzonspor maçından alınacak sonuç sadece şampiyonluk iddiası için değil, Fenerbahçe'de başta hoca olmak üzere birçok isim için çok kritik. Beraberlikte dahi hem Bulut'un hem de bazı futbolcuların üzerinde karabulutlar dolaşmaya başlayacak.