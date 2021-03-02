Dimitrios Pelkas, Trabzonspor maçında 25 metreden attığı şutla Uğurcan'ı avlamış ve Fenerbahçe'ye hayati bir galibiyeti getirmişti.
27 yaşındaki Yunan oyuncuyu ülkesinin basını da yere göğe sığdıramadı.
Metrosport, Pelkas için "Çoktan Fenerbahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü. Sakatlıktan daha güçlü döndü. PAOK'taki baskıyı üzerinden atan oyuncu, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sürükleyebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"EROL BULUT'U KURTARDI"
Sport 24 ise "Fenerbahçe, Pelkas'ın uzaktan harika şutu sayesinde Bakasetas'lı Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı" yazdı.
Newsit, "Pelkas attığı golle Bakasetas'ı mağlup etti. Trabzon'daki Yunan düellosunda kazanan Dimitris Pelkas oldu" şeklinde dev maçı okuyucularına duyurdu.
Sportdog da "Bakasetas'ın Trabzonspor'una karşı deplasmanda şık bir gol atan Pelkas, Bulut'u kurtardı! Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, zor durumdaki teknik direktörü Erol Bulut'a nefes aldırdı" ifadelerini kullandı.
RUBIN KAZAN İDDİASI
Yunan basını bugün ise Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiasını ortaya attı.
Rus ekibi Rubin Kazan'ın, 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.
Ayrıca Pelkas için oldukça istekli olan Rus ekibinin, teklifini çift haneli rakama çıkarmayı düşündüğü de kaydedildi.