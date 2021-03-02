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Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

'in 27. haftasında oynanan maçında 'ye galibiyeti getiren gündem olmaya devam ediyor. Pelkas'ın zorlu mücadeledeki performansı ve attığı gole övgüler yağdıran Yunan basını, şimdi de yıldız futbolcuyla ilgili bomba bir transfer iddiasını ortaya attı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 09:56 Son Güncelleme: 2.3.2021 10:04 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

, maçında 25 metreden attığı şutla Uğurcan'ı avlamış ve 'ye hayati bir galibiyeti getirmişti.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

27 yaşındaki Yunan oyuncuyu ülkesinin basını da yere göğe sığdıramadı.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

Metrosport, Pelkas için "Çoktan taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü. Sakatlıktan daha güçlü döndü. PAOK'taki baskıyı üzerinden atan oyuncu, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sürükleyebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

"EROL BULUT'U KURTARDI"

Sport 24 ise ", Pelkas'ın uzaktan harika şutu sayesinde Bakasetas'lı 'u mağlup etmeyi başardı" yazdı.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

Newsit, "Pelkas attığı golle Bakasetas'ı mağlup etti. Trabzon'daki Yunan düellosunda kazanan Dimitris Pelkas oldu" şeklinde dev maçı okuyucularına duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

Sportdog da "Bakasetas'ın 'una karşı deplasmanda şık bir gol atan Pelkas, Bulut'u kurtardı! 'nin bu galibiyeti, zor durumdaki teknik direktörü Erol Bulut'a nefes aldırdı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

RUBIN KAZAN İDDİASI

Yunan basını bugün ise 'nin yıldızı 'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiasını ortaya attı.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

Rus ekibi 'ın, 27 yaşındaki oyuncu için 'ye 7 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

Haberde 'nin ise Pelkas için 15 milyon Euro istediği belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!

Ayrıca Pelkas için oldukça istekli olan Rus ekibinin, teklifini çift haneli rakama çıkarmayı düşündüğü de kaydedildi.

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Son dakika: Fenerbahçeli Pelkas için bomba transfer iddiası!
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