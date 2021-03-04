Fenerbahçe’de Samatta sürprizi! Yeni transfer İrfan Can ilk kez kadroda...

Süper Lig'in 28. Haftasında bugün saat 19:00'da başlayacak olan maçta Fenerbahçe, ligde son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyeti sonrası bu maçı da kazanarak puanını Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı yaparak zirve yarışında kalmak istiyor. Fenerbahçe'nin maç öncesi 54 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Kahveci ilk defa kadroda yer aldı. Düz koşulara başlayan Luiz Gustavo ise kadroda yok.

FENERBAHÇE VE ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta.

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan, Thiam, Sinan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan(K), Veysel.

Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan Sinik, Sam, Podolski, Orgill, Serdar Gürler, Imeri, Ali Eren.

EROL BULUT: İRFAN'A İKİNCİ YARI ŞANS VEREBİLİRİM

Erol Bulut: Hazırlıklarımızı yaptık. Antalya'nın nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olmamız gerekiyor. İnşallah umduğumuz 3 puanı alacağız.

Erol Bulut: Gustavo antrenmanlara başladı. 2 gün içinde bizimle başlayacak antrenmanlara. İrfan da bir bölümde antrenmanlara bizimle çıktı. İkinci yarıda İrfan'a forma vermeyi düşünüyorum.