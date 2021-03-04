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Fenerbahçe’de Samatta sürprizi! Yeni transfer ilk kez kadroda...

Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kendi sahasında 'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yok. da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'un 2021 yılında henüz mağlubiyeti yok. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, bu akşam kazanıp puanını 57 yapmak istiyor. Devre arası transfer döneminde takıma katılan bugün ilk kez maç kadrosunda yer buldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 18:00 Son Güncelleme: 4.3.2021 18:32 ABONE OL
Fenerbahçe’de Samatta sürprizi! Yeni transfer İrfan Can ilk kez kadroda...

Süper Lig'in 28. Haftasında bugün saat 19:00'da başlayacak olan maçta Fenerbahçe, ligde son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyeti sonrası bu maçı da kazanarak puanını Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı yaparak zirve yarışında kalmak istiyor. Fenerbahçe'nin maç öncesi 54 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Kahveci ilk defa kadroda yer aldı. Düz koşulara başlayan Luiz Gustavo ise kadroda yok.

FENERBAHÇE VE ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta.

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan, Thiam, Sinan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan(K), Veysel.

Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan Sinik, Sam, Podolski, Orgill, Serdar Gürler, Imeri, Ali Eren.

EROL BULUT: İRFAN'A İKİNCİ YARI ŞANS VEREBİLİRİM

Erol Bulut: Hazırlıklarımızı yaptık. Antalya'nın nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olmamız gerekiyor. İnşallah umduğumuz 3 puanı alacağız.

Erol Bulut: Gustavo antrenmanlara başladı. 2 gün içinde bizimle başlayacak antrenmanlara. İrfan da bir bölümde antrenmanlara bizimle çıktı. İkinci yarıda İrfan'a forma vermeyi düşünüyorum.

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Fenerbahçe’de Samatta sürprizi! Yeni transfer İrfan Can ilk kez kadroda...
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