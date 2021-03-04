Son dakika: Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor! İrfan Can ilk 11'de olacak mı?

EN FAZLA 7 GOL ATILDI

Antalyaspor ile sarı lacivertlilerin oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 7 gol atıldı. 2 kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya'da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya'da oynanan maçı, kırmızı beyazlılar 4-3 kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda alınan en farklı skor ise 1996-1997 sezonunda Süper Lig'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK 1-0 BİTTİ

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 56 maçta 13 kez 1-0'lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 8 kez 2-1'lik skor alınırken, 6 kez de 3-1'lik sonuçlar alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0'lık sonuç sahaya yansırken, 4'er kez 1-1 ve 2-0'lık skorlar ortaya çıktı. 3'er kez 4-0 ve 4-2'lik sonuçlar alınan Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarında, 2'şer kez 2-2, 3-2, 4-3'lük skorlarla sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0'lık sonuçlar alındı.