Son dakika: Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor! İrfan Can ilk 11'de olacak mı?

Son dakika... Fenerbahçe bugün sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 4 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalılar Serdar ve Mert, sakatlar Perotti, Gustavo (idman eksiği) ve Sadık ile A takım antrenmanlarına katılmayan Caner mücadelede forma giyemeyecek.
Kanarya'nın yeni transferi İrfan Can Kahveci ilk kez maç kadrosunda yer alacak. 25 yaşındaki orta saha, fiziksel olarak iyi olduğunu Erol Bulut'a iletti. Ancak oyuncunun 11'de olup olmaması konusundaki karar bugün verilecek. Bulut, İrfan Can'ı kulübede oturtursa Ozan 11'e dahil olacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor. 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor ise 34 puanda.
40 GÜN SONRA KADRODA
23 Ocak'ta Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol arka adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, devre arası transferinde geldiği Fenerbahçe'de ilk kez kadroya alınacak.
MUHTEMEL 11'LER...
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Sosa, Ozan (İrfan), Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Thiam.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Eren, Kudriashov, Gökdeniz, Hakan, Amilton, Fredy, Nuri, Orgill.
5 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek. Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.
ANTALYASPOR REKOR PEŞİNDE
Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.
SÜPER LİG'DE 50'NCİ KEZ
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, toplamda 57, Süper Lig'de ise 50'nci kez rakip olacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe ilk kez 1982-1983 sezonunda rakip olurken, iki takım sahadan 1-1 berabere ayrıldı. İki takım toplamda 56, Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. 56 maçta Antalyaspor 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 36 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Süper Lig'de oynanan 49 maçta ise kırmızı beyazlılar, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 32 yenilgi aldı.
İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Antalyaspor ile Fenerbahçe İstanbul'da 28 kez rakip oldu. Oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü göze çarparken, kırmızı beyazlı takım 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sezonun ilk devresinde Antalya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
ANTALYASPOR 51, FENERBAHÇE 106 GOL ATTI
Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda, toplamda 157 gol kaydedildi. Atılan gollerin 51'i Akdeniz temsilcisinden, 106'sı sarı lacivertlilerden geldi.
EN FAZLA 7 GOL ATILDI
Antalyaspor ile sarı lacivertlilerin oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 7 gol atıldı. 2 kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya'da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya'da oynanan maçı, kırmızı beyazlılar 4-3 kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda alınan en farklı skor ise 1996-1997 sezonunda Süper Lig'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK 1-0 BİTTİ
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 56 maçta 13 kez 1-0'lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 8 kez 2-1'lik skor alınırken, 6 kez de 3-1'lik sonuçlar alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0'lık sonuç sahaya yansırken, 4'er kez 1-1 ve 2-0'lık skorlar ortaya çıktı. 3'er kez 4-0 ve 4-2'lik sonuçlar alınan Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarında, 2'şer kez 2-2, 3-2, 4-3'lük skorlarla sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0'lık sonuçlar alındı.