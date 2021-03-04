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SON DAKİKA! için TFF'ye gidiyor

Gelen son dakika haberine göre, Mohammed'in cezasının iptali icin TFF'ye başvuracak. , dün oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında rakibine yaptığı hareket sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Kart sonrası Galatasaray kulübesi hakeme büyük tepki göstermişti.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 4.3.2021 18:54 Son Güncelleme: 4.3.2021 20:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Galatasaray Mostafa Mohamed için TFF'ye gidiyor

Süper Lig'in 28. haftasında dün oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında yaşananlar maça damga vurdu. Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maç sonrası hakeme çok sert eleştiriler geldi. Maç sonunda Arda Turan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim başta olmak üzere Galatasraray camiasından çok sert eleştiriler geldi.

GALATASARAY MOHAMED İÇİN HAREKETE GEÇECEK

Gelen son dakika haberine göre, Galatasaray Mohammed'in cezasının iptali icin TFF'ye başvuracak. Mostafa Mohamed, dün oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında rakibine yaptığı hareket sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Sarı-kırmızılı camia MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. Yaklaşık 1 saat içeride kalan Mustafa Cengiz'in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz, daha sonra TFF Riva Tesisleri'nden ayrıldı.

MUSTAFA CENGİZ: BU DÜZENİ KURANLAR RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ

"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."

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SON DAKİKA! Galatasaray Mostafa Mohamed için TFF'ye gidiyor
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