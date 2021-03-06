Ersu Şaşma'dan tarihi başarı! Adını finale yazdırdı

Polonya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Fenerbahçe'nin milli sporcusu Ersu Şaşma sahne aldı. Şaşma finale kalarak adını finale yazdırdı.

Türk atletizm tarihine geçen Ersu Şaşma, ilk atlayışında 5.35, ikinci atlayışında ise 5.60 ile finalist oldu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Polonya'da devam eden Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Kulübümüzün milli atleti Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmelerinde ilk atlayışında 5.35, ikinci atlayışında da 5.60'la dördüncü olarak adını finale yazdırdı.

Sporcumuz, Türk atletizm tarihinde erkeklerde seçme-final şekilde yapılan bu seviye bir şampiyonada sırıkla atlamada büyüklerde finale kalan ilk isim olarak tarihe geçti.

Sırıkla atlamada Ersu Şaşma sayesinde 25 yıl sonra Türkiye ilk kez Avrupa Salon'a katılma hakkını elde etti. Bu branşta Türkiye adına yarışabilen son isim, 1996 yılında Stockholm'deki şampiyonada sahne alan Ruhan İşim olmuştu.

Erkekler sırıkla atlama finali 7 Mart Pazar günü yapılacak."