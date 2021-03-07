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Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek! "Hepimizin davası"

ve kurullarının bağımsız ve tarafsız olmadığını ifade eden Trabzonspor, FIFA'ya şikayet dilekçesi hazırlamıştı. Bordo-mavililer, FIFA'dan önce bu dilekçeyi Kulüpler Birliği'ne sunmuş ve destek istemişti. Kulüpler Birliği de önemli bir karar alarak, Trabzonspor'un davasında arkasında durdu ve, "Bu hepimizin davası" diyerek sahip çıktı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 7.3.2021 09:59 Son Güncelleme: 7.3.2021 10:24 ABONE OL
Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek! Hepimizin davası

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının, "Bağımsız ve tarafsız" karar vermediğini gerekçe göstererek, FIFA'ya şikayet metni hazırlamıştı. Hazırlanan bu dilekçe Kulüpler Birliği Vakfı'na da sunulmuş ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan destek istenmişti. Kulüpler Birliği de önemli bir karar alarak, Trabzonspor'un davasında arkasında durdu ve "Bu hepimizin davası" diyerek sahip çıktı.

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Yaşanan bu gelişme sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na bir yazı yazılarak, TFF'nin FIFA Etik Kod kurallarına uygun hareket etmesi talebinde bulunuldu.

İşte Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılan dilekçenin içeriği:

"Futbol kamuoyunu son günlerde meşgul eden gelişmeler ve tartışmalar göstermektedir ki maalesef tüm liglerde mücadele eden kulüplerimiz için, Türk futbolunun ana erki olan ve Süper Lig kulüpleri delegeleri tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu'na ve bağlı kurullarına olan güven ciddi şekilde sarsılmıştır. Bu durum maalesef kulüplerimizin kendi haklarını arama ve mağduriyetlerini dile getirme çabasına girmelerine sebep olmakta, sağlıklı ve sportmence rekabetin olması gereken bir ortamda hiç istenmeyen şekilde gerilimi arttırmaktadır. Yaşanan bu gelişmelerin Türk futbolunun genetiğini bozduğunu, marka değerine zarar verdiğini ve sosyal açıdan onarılmayacak yaralar açtığını düşünmekteyiz."

Metin şöyle devam etti: "Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Spor Yargısı ile alakalı kurulları uluslararası normlara ve özellikle FIFA etik koda aykırı olarak çalışma hayatlarında ast üst ilişkisi içinde olan kişilerin federasyonda da farklı görevlerle yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca kurullarınızın aldığı kararların gerekçesiz olması, talimatlarda Sportmenliğe aykırılık gibi cezaya esas teşkil eden kavramların çerçevesi belli olmaması, federasyona bağlı yargı kurumlarının genel kurul tarafından seçilmesi yerine yönetim kurulu tarafından atanması hukukun bağımsızlık ilkesi ile çelişen örneklerden sadece birkaçıdır."

Metnin son bölümünde ise Trabzonspor'un yanında tavır alındığı vurgulanarak, "Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alındığında Spor yargı sistemimiz başta olmak üzere TFF ve bağlı kurullarının FIFA tarafından belirlenen ilkeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 28/01/2020 tarihli 30226/10 VD sayılı kararı ve yine Kamu Denetçileri Kurumu (KDK)'nın 05/01/2021 tarihli ve 2021/232-s.21.348 sayılı tavsiye kararlarında önerilen sistemsel ve ilkesel değişikliklerin yapılması için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Bu hususta Trabzonspor kulübümüzün de FIFA nezdinde yürüttüğü haklı mücadeleyi desteklediğimizi bilginize arz ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek! "Hepimizin davası"
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