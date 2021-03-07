Son dakika: Galatasaraylı Belhanda maç sonrası isyan etti!

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray liderlik şansını Sivasspor karşısında kaybetti. Liderlik yarışında yara alan Galatasaray puanını 58'e çıkardı ve liderliği bu hafta Beşiktaş'a kaptırarak puan farkının 2'ye çıkmasına engel olamadı. Galatasaray'da Falcao 4 ay sonra golle buluştu.
BELHANDA'DAN ZEMİN İÇİN SERT AÇIKLAMALAR
Maçta ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Younes Belhanda maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Belhanda, sahanın zeminine isyan ederek şunları söyledi:
BELHANDA: FLORYA ANTRENMAN SAHASI BİLE BURADAN İYİ
Belhanda: Zemine bir çare bulunması lazım, biz pas oyunu oynayan bir takımız. Zemine bir çare bulunması gerekiyor. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının bulunup çimlerin daha iyi hale getirilmesi lazım. Florya'daki antrenman sahası bile buradan daha iyi.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Belhanda deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasında yer alamayacak.
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 58. dakikasında sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü. Belhanda deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.