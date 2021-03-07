Son dakika: Galatasaraylı Belhanda maç sonrası isyan etti!

BELHANDA: FLORYA ANTRENMAN SAHASI BİLE BURADAN İYİ

Belhanda: Zemine bir çare bulunması lazım, biz pas oyunu oynayan bir takımız. Zemine bir çare bulunması gerekiyor. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının bulunup çimlerin daha iyi hale getirilmesi lazım. Florya'daki antrenman sahası bile buradan daha iyi.