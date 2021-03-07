Son dakika: Rizespor'da Bülent Uygun dönemi başladı

Sezona Tomas ile başlayan ardından deneyimli teknik adam Sumudica'yı göreve getiren Çaykur Rizespor, Rumen hoca ile de yollarını ayırmıştı. Yeşil-mavili takım, Sumudica'nın boşluğunu Bülent Uygun ile doldurdu. Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden biri olan Uygun'la 1.5 sezonluk kontrat yapıldı.

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Bülent Uygun'a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.

Çaykur Rizespor Futbol A Takımı Teknik Ekibi

Bülent UYGUN - Teknik Direktör [UEFA Pro Lisans]

Sefer YILMAZ - Yardımcı Antrenör [UEFA Pro Lisans]

Bülent BÖLÜKBAŞI - Antrenman Planlama [UEFA Pro Lisans]

Muhammet KÖSEOĞLU - Kaleci Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Ömer Faruk MAHİR - Yardımcı Antrenör [UEFA A Lisans, TFF Tutor]

Ersin AKA - Atletik Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Toprak KIRTOĞLU - Bireysel Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Oğulcan AYDIN - Maç ve Performans Analizi Antrenörü [TFF Analiz]

Fahri TATAN – Maç İzleme – Scout Antrenörü [UEFA A Lisans]

BÜLENT UYGUN'DAN İLK AÇIKLAMA!

İmza sonrası konuşan teknik direktör Bülent Uygun, Rize'nin baba ocağı olduğunu ve Sakarya'ya buradan taşındıklarını belirtti.

Baba ocağına gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Uygun, "Çaykur Rizespor camiasını temsil adına burada bulunmaktan mutluyum. Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Bugün büyük taraftarımıza ve bana güvenen başkanımıza teşekkür ederek, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıma yarışına başlamış bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Uygun, takımın eski teknik direktörü Marius Sumudica'nın verdiği beyanatların olumsuz etkisini kaldıracaklarını kaydederek, "Güçlü bir yapıya sahibiz. Boş mukaveleye imza atarak, bu camiaya olan güvenimi gösterdim. Kesinlikle ligde kalma primi konuşulmamıştır. Seneye Avrupa'yı konuşacak farklı bir yapı oluşturacağız. Medya başta olmak üzere herkesten destek bekliyorum." şeklinde konuştu.

Son dönemde ligin hep alt sıralarında bulunan takımlarda çalıştığının altını çizen Uygun, "Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre, Nurettin ve kaleci Doğan ile oynadık. Böyle olunca puan ortalaması düşüyor. Genç yetenekler ile çıktığımız yolda takımı yıpratmadan suçu üstümüze alarak görevden ayrıldık. Denizlispor'da ise 3 maçta 7 puan topladık. Salgın sonrasında giden oyuncular ve ekonomik nedenlerle ayrılmamız gerekti. Bunlar o takımlarda yaşandı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sumudica'nın, "Morinho da gelse bu takımı kurtaramaz." açıklamasını tasvip etmediğini aktaran Uygun, "Olası bir suç varsa, o sizdedir. Kimseyi suçlayamazsınız. Başaramadıysanız gideceksiniz. Ben buraya gelmekten çok mutluyum. Doğru bir yönetim modeli, tesis ve sistem var. Burada ligde kalmayı değil Avrupa'yı konuşmak lazım. Bu seneyi iyi yerde bitirip, gelecek seneyi planlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.