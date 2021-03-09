Son dakika: Galatasaray'a yeni Kerem Aktürkoğlu! Sezon sonu geliyor

Sağ ayağını kullanan ve sol açık oynayan 2000 doğumlu hücum oyuncusunun Keçiörengücü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'a çağrılan Barış Alper'i izleyen sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Genç oyuncu da Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.