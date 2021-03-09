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Son dakika: Galatasaray'a yeni ! Sezon sonu geliyor

Son dakika... 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde , Yedlin, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve gibi isimleri alarak takımın yaş ortalamasını düşüren sarı-kırmızılılar, yeni bir isme kanca attı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 'nde forma giyen 200o doğumlu hücum oyuncusunu transfer edecek. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.3.2021 12:46 Son Güncelleme: 9.3.2021 13:02 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a yeni Kerem Aktürkoğlu! Sezon sonu geliyor

Son dakika... Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed gibi genç isimleri transfer etti.

Bonservis bedeli ödenmeden alınan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray camiasını gösterdiği performansla memnun etti.

Henüz ilk 11 oyuncusu olamasa da Terim'in şans verdiği maçları iyi değerlendiren Aktürkoğlu, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Ligde 16 maça çıkan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında ise asist yaptı.

GALATASARAY'IN RADARINDA...

Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek. Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı. İşte detaylar...

Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gelecek vaadeden kanat oyuncusu aramaya başladı. 1. Lig'de 25 maçta 5 gol-2 asiste imzasını koyan Barış Alper de Galatasaray'ın dikkatini çekti.

Sağ ayağını kullanan ve sol açık oynayan 2000 doğumlu hücum oyuncusunun Keçiörengücü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'a çağrılan Barış Alper'i izleyen sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Genç oyuncu da Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.

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Son dakika: Galatasaray'a yeni Kerem Aktürkoğlu! Sezon sonu geliyor
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