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Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne hazır!

Fenerbahçe, ’in 30’uncu haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 20:39 ABONE OL
Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne hazır!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sarı-lacivertliler antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş, günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine ise devam edildi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı için kampa girdi.

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Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne hazır!
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