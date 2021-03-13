Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne hazır!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sarı-lacivertliler antrenman tamamlandı.



Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş, günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine ise devam edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı için kampa girdi.