Son dakika... Taylan Antalyalı'dan kötü haber! Rizespor maçında yok

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, mutlak kazanmak için çıktığı Kayserispor müsabakasının ilk yarısını Falcao'nun golüyle 1-0 önde kapattı. Ancak sarı-kırmızılı takıma Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi.

Müsabakanın 44. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Taylan, cezalı duruma düştü.

Bu sezon oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Antalyalı, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.