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'in 29. haftasında ile karşılaşıyor. Ligde son 3 maçta 2 yenilgi alan Trabzonspor, Erzurumspor maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Son 4 haftadır 3 puanı unutan Erzurumspor'da da tek hedef galibiyet... Mücadele öncesi Trabzonspor ligde 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Erzurumspor ise 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Erzurumspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.3.2021 14:27 Son Güncelleme: 14.3.2021 14:59 ABONE OL
Canlı | Erzurumspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 29. haftasında Erzurumspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Ligde son 3 maçta 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor, Erzurumspor karşılaşmasını seri galibiyetlerin başlangıcı olarak hesaplıyor. Son 4 haftadır galibiyet alamayan Erzurumspor'un amacı da sahadan galibiyetle ayrılmak... Mücadele öncesi Trabzonspor ligde 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Erzurumspor ise 26 puanla 19. sırada yer alıyor...

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam... Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR'da ise Oğuzhan Uğurlu yer alıyor.

ABDULLAH AVCI KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda önemli değişikliklerle sahaya çıkacak. Kart cezalısı Vitor Hugo'nun yerine Hosseini'ye, sakatlığı bulunan Berat'ın yokluğunda ise Abdulkadir Parmak'a görev verecek. Performansında düşüş gözlenen Afobe'yi kesecek olan Avcı, Djaniny'yi ileri uçta kullanacak. Sağ bekte ise Serkan'dan formayı Hüseyin Türkmen alacak.

FLAVIO İLE YUNUS ARASINDA KARARSIZ KALDI
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçında beklentileri karşılayamayan Baker'in yerine oynatacağı isim konusunda ise kararsız kaldı. 57 yaşındaki teknik adamın Yunus Mallı ile Flavio arasında bir tercih yapacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN SERİSİ
Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Bordo-Mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi. Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu

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Canlı | Erzurumspor - Trabzonspor
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