Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bu hafta final niteliği taşıyor" dediği kritik viraja galibiyetle giren Siyah-Beyazlılar'da şampiyonluk inancı daha da arttı. Maçı sarı kart cezalısı olması nedeniyle locada takip eden Sergen Yalçın, 3 puan sonrasında sevincini de yanındakilerle paylaştı.