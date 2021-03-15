Doğum günü hediyesi!

yılında kurulan ve dün 97. yaşını kutlayan Gençlerbirliği, hediyesini Fenerbahçe'den 3 puanla aldı. Başkent ekibi yeni hocasıSon galibiyetini 6 Ocak'ta Hatay'ı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-siyahlılar sonrasında 9 mağlubiyet, 2 beraberlik almıştı.FENERBAHÇE deplasmanında attığı gol ile bu sezon siftah yapan Floyd Ayite,Togolu oyuncu daha önce de kritik maçlarda öne çıkarken,