Doğum günü hediyesi!

14 Mart 1923 yılında kurulan ve dün 97. yaşını kutlayan Gençlerbirliği, hediyesini Fenerbahçe'den 3 puanla aldı. Başkent ekibi yeni hocası Özcan Bizati ile çıktığı ilkkarşılaşmada galibiyet sevinci yaşarken11 maçlık galibiyet özlemini bitirdi. Son galibiyetini 6 Ocak'ta Hatay'ı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-siyahlılar sonrasında 9 mağlubiyet, 2 beraberlik almıştı.
ZOR MAÇLARIN GOLCÜSÜ AYITE
FENERBAHÇE deplasmanında attığı gol ile bu sezon siftah yapan Floyd Ayite, Türkiye kariyerinin4. golünü buldu. Togolu oyuncu daha önce de kritik maçlarda öne çıkarken, Başakşehirve Beşiktaş deplasmanlarındafileleri havalandırmıştı.