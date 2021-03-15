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Doğum günü hediyesi!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Doğum günü hediyesi!
14 Mart 1923 yılında kurulan ve dün 97. yaşını kutlayan Gençlerbirliği, hediyesini Fenerbahçe'den 3 puanla aldı. Başkent ekibi yeni hocası Özcan Bizati ile çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet sevinci yaşarken 11 maçlık galibiyet özlemini bitirdi. Son galibiyetini 6 Ocak'ta Hatay'ı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-siyahlılar sonrasında 9 mağlubiyet, 2 beraberlik almıştı.

ZOR MAÇLARIN GOLCÜSÜ AYITE
FENERBAHÇE deplasmanında attığı gol ile bu sezon siftah yapan Floyd Ayite, Türkiye kariyerinin 4. golünü buldu. Togolu oyuncu daha önce de kritik maçlarda öne çıkarken, Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarında fileleri havalandırmıştı.

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