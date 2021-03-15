Galatasaray'da Feghouli yeniden 11'de...

FLORYA'NIN YENİ YILDIZI!

Kayseri'de attığı 2 golle bu sezonki katkısını 5'e yükselten Henry Onyekuru, dün oğlu ile Florya'daydı. Minik Onyekuru ile birlikte sahaya çıkıp futbol oynarken, "Tutkularının peşinden git ve hayallerinde başarılı ol" mesajını da sosyal medyadan paylaştı. Fatih Terim de küçük yıldıza çikolata ikram etti.