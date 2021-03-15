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'da Feghouli yeniden 11'de...

'da Kayserispor'a karşı 15 dakika oynadığı maçta gösterdiği performansla göz dolduran Feghouli tekrar 11'e dönüyor. Deneyimli futbolcunun sakatlıktan sonra iyi olduğu izlenimi Terim'i sevindirdi. Feghouli, Rizespor maçında 'nın yerine 11'de başlamasını bekleniyor. Feghouli, Kaysersipor maçının 75. dakikasında oyuna girmiş ve Onyekuru'ya harika bir asist yapmıştı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 09:30 Son Güncelleme: 15.3.2021 09:38 ABONE OL
Galatasaray'da Feghouli yeniden 11'de...

Kayseri'de 75. dakikada oyuna giren Sofiane Feghouli, Onyekuru'nun ikinci golündeki asistiyle galibiyete katkı sağladı. Terim, performansını beğendiği Cezayirli oyuncunun ilk 11 çıkacak seviyeye geldiğini düşünüyor. Rizespor maçına Emre Akbaba yerine Feghouli başlayacak.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Etebo'dan tekrar formasını alan Taylan Antalyalı, Kayseri deplasmanında orta sahada takımın en iyisiydi. Ancak Taylan, Kayseri'de gördüğü sarı kartla Rizespor maçında cezalı duruma düştü. "Tam oynamaya başlamıştım'' diyerek cezalı olmasına üzülen Taylan'a takım arkadaşları, "Milli Takım'a seçileceksin'' diyerek moral verdi.

Türk Milli Takım formasını U15'ten itibaren her seviyede giyen Taylan Antalyalı, A Takım'la hiç sahaya çıkamadı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Yapılan maçta kazanan takım zafer pozu verdi.

FATİH TERİM & ARDA TURAN U19 MAÇINI BİRLİKTE İZLEDİ

U19 Gelişim Ligi dün başlarken ilk maçta G.Saray Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı A Takım teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte izlerken kaptan Arda Turan da maçı takip edenler arasındaydı.

FLORYA'NIN YENİ YILDIZI!

Kayseri'de attığı 2 golle bu sezonki katkısını 5'e yükselten Henry Onyekuru, dün oğlu ile Florya'daydı. Minik Onyekuru ile birlikte sahaya çıkıp futbol oynarken, "Tutkularının peşinden git ve hayallerinde başarılı ol" mesajını da sosyal medyadan paylaştı. Fatih Terim de küçük yıldıza çikolata ikram etti.

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Galatasaray'da Feghouli yeniden 11'de...
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