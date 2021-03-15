Hedefim sensin!

Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Josef de Souza, Başakşehir maçında attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.Tamamen şampiyonluğa odaklanan 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Atiba Hutchinson gibi uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor.Josef'in yakın çevresine, Atiba'nın 38 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla kendisini etkilediğini belirterek,dediği öğrenildi. Siyahbeyazlı yöneticiler, devre arasında sözleşmesini 30 Haziran 2022'ye kadar uzattıkları sambacıya olan inançlarını, "Bu imzaları son kez atmıyoruz. Mutlaka devamı gelecek" sözleriyle dile getirmişti.Haftayı Başakşehir galibiyeti ile kapatan Beşiktaş, yine aynı rakibiyle oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü. Keyifli geçen idmanda futbolcular fıskiye ile birbirlerini ıslattı.