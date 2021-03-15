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Hedefim sensin!

38 yaşındaki Kanadalı yıldızın istikrarı ve performansının kendisini etkilediğini belirten tecrübeli oyuncu, “Onun gibi uzun yıllar ’a hizmet edebilmek en büyük hayalim” diye konuştu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Josef de Souza, Başakşehir maçında attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sezon başında takıma bonservissiz olarak katılan ve 1.3 milyon Euro maaşa imza atan Brezilyalı orta saha, performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin yüzünü güldürüyor.Tamamen şampiyonluğa odaklanan 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Atiba Hutchinson gibi uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor.

YAPACAĞIMIZ SON MUKAVELE OLMAYACAK
Josef'in yakın çevresine, Atiba'nın 38 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla kendisini etkilediğini belirterek, "Onun gibi mümkün olduğu sürece kariyerime Beşiktaş'ta devam edeceğim" dediği öğrenildi. Siyahbeyazlı yöneticiler, devre arasında sözleşmesini 30 Haziran 2022'ye kadar uzattıkları sambacıya olan inançlarını, "Bu imzaları son kez atmıyoruz. Mutlaka devamı gelecek" sözleriyle dile getirmişti.

ANTRENMANDA SU SAVAŞLARI
Haftayı Başakşehir galibiyeti ile kapatan Beşiktaş, yine aynı rakibiyle oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü. Keyifli geçen idmanda futbolcular fıskiye ile birbirlerini ıslattı.

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