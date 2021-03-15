Sergen Yalçın: Tüm kupalara talibiz

"KUPALARIN HEPSİNE TALİP OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN"

Yalçın takımıyla yaptığı toplantıda, "Sezon sonu için tüm kupalara talip olduk bunu unutmayın ve hepsini müzemize taşıyalım. Rakibimizi ligde yenmiş olmamız rehavet oluşturmasın. Kupa maçının telafisi yok, herkes sahada mücadele etsin ve savaşını versin. Konsantrasyonumuz yüksek bir şekilde sahaya çıkıp maçı kazanalım ve finale ulaşalım" dediği kaydedildi.