Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın: Tüm kupalara talibiz

: Tüm kupalara talibiz

Son dakika... 'de liderlik koltuğunda oturan , gözünü kupaya çevirdi. 'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde 'i yenerek adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Müsabaka öncesinde öğrencileriyle toplantı yapan siyah-beyazlılar, "Kupa maçının telafisi yok, herkes sahada mücadele etsin ve savaşını versin." dedi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:18 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:55 ABONE OL
Sergen Yalçın: Tüm kupalara talibiz

2020-2021 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alarak 3 kupa hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş, final yolunda yarın (16 Mart) Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Rakibini geçen hafta ligde 3-2 ile geçen siyah-beyazlı kulüpte teyakkuz var. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa maçı öncesi teknik heyet bireysel olarak futbolcularla sık sık görüşme gerçekleştirirken son sözü teknik direktör Sergen Yalçın söyledi.

"KUPALARIN HEPSİNE TALİP OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN"

Yalçın takımıyla yaptığı toplantıda, "Sezon sonu için tüm kupalara talip olduk bunu unutmayın ve hepsini müzemize taşıyalım. Rakibimizi ligde yenmiş olmamız rehavet oluşturmasın. Kupa maçının telafisi yok, herkes sahada mücadele etsin ve savaşını versin. Konsantrasyonumuz yüksek bir şekilde sahaya çıkıp maçı kazanalım ve finale ulaşalım" dediği kaydedildi.

10 YILLIK HASRET

Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 2010-11 sezonunda kazanma başarısı gösteren Beşiktaş, 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. O dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'e karşı kazanan siyah-beyazlılar, rakibini bir kez daha mağlup ederek final biletini kazanmak istiyor.

Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın da kariyerinin en önemli döneminde ilk kupa sevinçlerini yaşamanın peşinde.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Büyükşehirlerde koronavirüs şoku: 3 katına çıktı!
SON DAKİKA: Milyonların beklediği Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan ulusa seslenecek...
Son dakika: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken VAR yorumu! "Bu çizgiler hep Fenerbahçe aleyhine..."
Survivor eleme adayı belli oldu! 14 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Fenerbahçe'de son dakika! Erol Bulut için karar günü...
Son dakika haberi: İnternetten çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı!
Altın fiyatları için rüzgar tersten esiyor! Altın tahtından mı olacak?
Son dakika | PKK'dan kurtuldu her şeyi anlattı: Örgütün pikniği 7 yıl sürdü!
Son dakika... Canlı yayında Emre Belözoğlu iddiası! "Beşiktaş maçında Erol Bulut'un yerine..."
Boşanma aşamasındaki Emrah ve Sibel Erdoğan Belçika'da yakalandı! Şarkıcı Emrah ile eşi Sibel Erdoğan barıştı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın: Tüm kupalara talibiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA