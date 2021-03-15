Sergen Yalçın: Tüm kupalara talibiz

2020-2021 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alarak 3 kupa hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş, final yolunda yarın (16 Mart) Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.
Rakibini geçen hafta ligde 3-2 ile geçen siyah-beyazlı kulüpte teyakkuz var. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa maçı öncesi teknik heyet bireysel olarak futbolcularla sık sık görüşme gerçekleştirirken son sözü teknik direktör Sergen Yalçın söyledi.
"KUPALARIN HEPSİNE TALİP OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN"
Yalçın takımıyla yaptığı toplantıda, "Sezon sonu için tüm kupalara talip olduk bunu unutmayın ve hepsini müzemize taşıyalım. Rakibimizi ligde yenmiş olmamız rehavet oluşturmasın. Kupa maçının telafisi yok, herkes sahada mücadele etsin ve savaşını versin. Konsantrasyonumuz yüksek bir şekilde sahaya çıkıp maçı kazanalım ve finale ulaşalım" dediği kaydedildi.
10 YILLIK HASRET
Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 2010-11 sezonunda kazanma başarısı gösteren Beşiktaş, 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. O dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'e karşı kazanan siyah-beyazlılar, rakibini bir kez daha mağlup ederek final biletini kazanmak istiyor.
Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın da kariyerinin en önemli döneminde ilk kupa sevinçlerini yaşamanın peşinde.