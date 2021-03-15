Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan tüm takıma gözdağı

TRABZONSPOR'UN DİNAMOSU PARMAK

Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Abdulkadir Parmak, performansıyla sahanın en iyilerinden oldu. Bordo-mavili takım sahadan beraberlikle ayrılırken Parmak'ın futbolu göz doldurdu. 86 dakika oyunda kalıp 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve üç adam geçme girişiminden başarıyla ayrılan deneyimli oyuncu en fazla pas isabeti yapan futbolcu oldu. (50/54)

Abdulkadir'in bu performansı taraftarları da mutlu etti. Abdulkadir, Erzurumspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurumspor karşısında istediğimiz üç puanı alamadık ama daha önümüzde çok maç var. Çok daha fazla çalışıp bu puan kaybını telafi edeceğiz" derken futbolseverler de Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Abdulkadir yabancı olsa taraftarın en sevdiği olurdu ve değeri en az 20 milyon Euro olurdu", "Abdulkadir Parmak bu takımın en iyi ve en potansiyelli 'nadir' oyuncularından biridir" diyerek oyuncudan övgüyle bahsetti.