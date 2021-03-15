Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan tüm takıma gözdağı

Trabzonspor'da Erzurumspor deplasmanından beraberlikle dönen ancak yaşanan puan kaybının yanı sıra maç içerisinde sadece bir tane net gol pozisyonuna girilmesi, teknik direktör Abdullah Avcı'yı sinirlendirdi. Son haftalarda bazı oyuncuların form grafiğinin önemli oranda düştüğünü gözlemleyen teknik direktör Avcı, maçın ardından soyunma odasında da bu duruma tepki gösterdi.
Oyuncularına toparlanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Avcı, kalan haftalar öncesi ise radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, "Kalan haftalarda oyun ve oyuncu planlaması yapacağım" diyerek bundan sonraki süreçte gelecek sezonun kadro planlamasını ve taktik anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor.
Performanslarında düşüş gözlenen oyuncuları direkt olarak kızağa çekmesi beklenen Avcı'nın, klasik 4-2-3-1'lik dizilişini de değiştirerek, daha ofansif bir oyun anlayışını takıma kabul ettirmeyi amaçladığı öğrenildi. Avcı'nın kalan haftalardaki oyun planını ağırlıklı olarak Yunus Mallı ve Bakasetas üzerinden şekillendirmeyi de düşündüğü öğrenildi.
TRABZONSPOR'DA GOL SORUNU
Ligin 30. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 4 sezondaki en az gol attığı dönemi yaşadı. Bordo-mavililer, geride kalan 29 haftada 35 gol atarken en son 2016-2017 sezonunun 29. haftasında ise 34 gol atmıştı.
Bu arada Trabzonspor son 4 maçta sadece 3 gol atabildi. Bordo-mavili takım 29 haftada 35 gol atarak maç maçı sadece 1.20 gol ortalaması ile oynadı. Lider Beşiktaş ise attığı 62 gol ile neredeyse Trabzonspor'un iki katı fazlasıyla fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavili takım ligde ilk 10 içerisinde yer alan takımlar arasında 32 gollü Sivasspor'dan sonra 35 golle en az gol atan ikinci takım konumunda.
TRABZONSPOR'UN DİNAMOSU PARMAK
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Abdulkadir Parmak, performansıyla sahanın en iyilerinden oldu. Bordo-mavili takım sahadan beraberlikle ayrılırken Parmak'ın futbolu göz doldurdu. 86 dakika oyunda kalıp 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve üç adam geçme girişiminden başarıyla ayrılan deneyimli oyuncu en fazla pas isabeti yapan futbolcu oldu. (50/54)
Abdulkadir'in bu performansı taraftarları da mutlu etti. Abdulkadir, Erzurumspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurumspor karşısında istediğimiz üç puanı alamadık ama daha önümüzde çok maç var. Çok daha fazla çalışıp bu puan kaybını telafi edeceğiz" derken futbolseverler de Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Abdulkadir yabancı olsa taraftarın en sevdiği olurdu ve değeri en az 20 milyon Euro olurdu", "Abdulkadir Parmak bu takımın en iyi ve en potansiyelli 'nadir' oyuncularından biridir" diyerek oyuncudan övgüyle bahsetti.
YILDIZLAR DURDU, FIRTINA DİNDİ
Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da hücum hattının önemli bir bölümünü üstlenen Nwakaeme ve Ekuban'ın gol orucu sürerken iki oyuncunun performansında yaşanan düşüş bordo-mavili takıma gol yollarında da sorun yaşatıyor.
Ligde 6'şar golle takımın en çok gol atan iki oyuncusu olan Ekuban 9, Nwakaeme ise 5 haftadır gol yollarında sessizliğe bürünmüş durumda. Ganalı oyuncu Ekuban ve Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin söz konusu haftalarda 1'er asisti bulunuyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu hafta içerisinde iki oyuncuyla özel görüşme yapmayı planladığı ve bu oyuncuların daha iyi hale gelmesi için özel çaba sarf edeceği öğrenildi.