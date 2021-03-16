Beşiktaş'ta 3 isimden 43.5 milyon TL'lik prim katkısı!

ABOUBAKAR ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sakat geçirdiği uzun bir dönem sonrası Beşiktaş'a sezon başında bonservissiz ve yıllık 1.5 milyon Euro bedelle transfer olan Aboubakar, 15 gol ve yaptığı 5 asist ile takımına doğrudan 18 puan kazandırdı. Kamerunlu yaklaşık 13.5 milyon TL ücret alırken, Beşiktaş ise Aboubakar'ın gol ve asistlerinden 19.5 milyon TL puan primi elde etti.