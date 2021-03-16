Herkesin kaderi Beşiktaş’ın elinde

21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile birlikte şampiyonluk rotası da şekillenecek
SORU: G.Saray ve Beşiktaş kazandı,F.Bahçe ise büyük bir darbe yedi. Şimdi yarışnasıl ilerler? F.Bahçe yarıştan koptu mu? ÖMER ÜRÜNDÜL: Matematiksel olarakF.Bahçe tabii ki yarıştan kopmuyorama derbiyi kazanırsa çok az şansla devamedecek. Bana göre son oynananhaftadan sonra yarış Beşiktaşile G.Saray arasında geçecek.G.Saray'ın beklediği tekşey, bitime 3 hafta kala oynayacağıBeşiktaş maçınaen fazla 3 puan geride girebilmek.Tabii ikisinin de zormaçları var ancak Beşiktaş, zorda olsa Başakşehir maçını kazandı.Eğer F.Bahçe'yi de yenersebence önü iyice açılacak. ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş ve G.Saray'ınbüyük avantajı var, Beşiktaş'ın herkesten fazlaavantajı var. F.Bahçe'nin olmazsa olmazıBeşiktaş karşısında bir galibiyet gibi görünüyor.Beşiktaş kazanırsa F.Bahçe yarıştan tamamenkopar, beraberlikte bile denklemdezorlanmaya başlar. Bu maç G.Saray'ı da yakındanilgilendiriyor. F.Bahçe'nin kazanmasıya da beraberliği, G.Saray kazandığı andaonlar için ciddi avantaj olur. Beşiktaş'ın kazanmasıF.Bahçe açısından çok ağır, G.Sarayaçısından da istemeyeceği bir durum yaratır. FATİH DOĞAN: "Büyük takımsanız defansifoyun sizi yarışta tutarama şampiyonluğa yetmez"diye bir iddiamvar. Trabzonspor çok iyi toparlayıp, başarılıbir periyot yakaladı, yarışa da ortak olduancak oyunuyla şampiyonluğu alacak oışığı vermedi. F.Bahçe bunu görüp 4 haftadırtarzını değiştirdi. Konya maçı ödülüydü.G.Birliği maçı iş kazası. Beşiktaşmaçını kaybeder veya beraberebitirirse ağır yara alır. Amayine de havlu atmaz. İnisiyatifinikaybeder. Ancak kaybetsede F.Bahçe'nin yarışın içindeolacağını düşünüyorum.Vazgeçtikleri an kaybettikleriandır. Ama hiçbir takım kalan11 (Beşiktaş 12) maçı kazanacağınıgaranti edemez. Beşiktaşbuna en yakın takım. Oyunu daşampiyonluğu hak ediyor. Fatih Terim'leG.Saray'ın final tecrübesi var. Belhanda krizinibile küçük bir vücut çalımıyla gündemdışına ittiler. Yarışta iddialılar. BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonlukyolundaki takımda ne görmek istersiniz?Kuvvetli ve rakibe önlem aldıran oyun planı,iş bitiren santrfor, tecrübeli orta saha,sorunsuz soyunma odası, tesislerde huzurve armaya adanmışlık... Beşiktaş'ta hepsivar. İşte bu fotoğraflaF.Bahçe derbisineçıkacaklar ve karşılarındabu maddelerinbirçoğunu kendiiçin sorgulaması gerekenrakip bulacaklar.G.Saray ise Kayseri'devirajı dönüp"Rize maçını kazanır,derbiye göre yazirveyi ele geçiririmya da yarışta bir rakibimeksilir" hesabınıyapacak bu hafta..
BULUT'UN KAFASI DAĞILMIŞ! SORU: Bulut ile yollar ayrılmalı mı? ÖMER ÜRÜNDÜL: Erol Bulut'un işi kotaramayacağını sezon başından beri anlatıyorum. Takım tertipleri hatalı, maç içindekihamleler hatalı, takım tertiplerinde deetki altında kalıyor. Ligin başında bir teşhisimvardı: "Maçın belli bölümleri hariçGustavo ile Sosa ilk 11'de birlikte başlamaz."G.Birliği karşısında bu yanlış gündemegeldi. Hep vurguluyorum; Pelkaskanat forvetinde başarılı olamaz, gerçekyeri 10 numara diye. Ama bu bir türlüolmuyor. Sonuçta kadro mühendisliği deyanlış, teknik adam icraatları da… ALİ GÜLTİKEN: Radikal dönüşüm mecburiyetivar. Takımın kendi içinde geriyegelmesi lazım. İçeride bu kadar yenilmekErol Bulut ile çözüm üretilemediğini gösteriyor. Çözümün ötesinde son maçtaki oyuna müdahaleler konusunda sıkıntı görüyorum. Kafalar dağılmış ve yapılan dokunuşlar günü kurtarma telaşı içinde... BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonluk bir dizi filmse elinizde kuvvetli bir senaryo ve doğru seçilmiş aktörler olmalı. Fenerbahçe'de Erol Bulut yüksek beklentinin olduğu dizinin başarısız yönetmeni. Aktörlere doğru rol dağıtmıyor, ilkbölümden beri senaryoyu değiştiriyor,sahnesi çok adamlara bir sonraki bölümdeyer vermiyor, reytingler düşünce desürekli yeni karakterleri ekrana sürüyor. Bu F.Bahçe en iyi film Oscar'ı bile alsa en iyi yönetmen ödülü Erol Bulut'a gitmez… Derbiyi kaybederse, Bulut yönetmen sandalyesinden bence kendisi kalkar.. FATİH DOĞAN: Erol Bulut F.Bahçe'ye paraşütle değil hak ederek geldi. Ancak bir doku uyuşmazlığı var. Erol hocanın hep iyi savunma üzerine kurgulamış oyun yapısı, takıma mutluluk ve inanç getirmedi. Karagümrük maçından sonra ihtiyaç olan sisteme, ofansif oyuna döndü ancak değişim kolay iş değil ve zamana ihtiyaç var. Ancak G.Birliği maçında hakempenaltıyı, Osayi pası verse bugün başkaşey konuşuyorduk. Beşiktaş maçı öncesiteknik direktör değişimi çok riskli olur! Bir darbe de Beşiktaş maçında alırsa hoca konusunda Ali Koç'un da sabır taşı çatlarsakimse bir şey diyemez...
OFSAYT KURALI DEĞİŞMELİ SORU: VAR için tartışmalar sürüyor,Fenerbahçe isyanında haklı mı? BÜLENT TİMURLENK: VAR'da ofsayt incelemelerinde teknolojinin yettiği nokta için İngiltere başta olmak üzere Avrupa liglerinde de çok tartışma var. VAR teknisyeni farklı kameralardan gelen görüntüleri ana ekrana getirir, VAR hakemi noktalamayı yapar, sistem çizgiyi çeker. Santimlerle ofsaytölçmek, vücudun bir uzvu önde diyeburun farkıyla ofsayt vermek yerineoyunun kuralı değişmeli. İki oyuncunun vücudunun birbirinden tamamen ayrıldığı pozisyonlara ofsayt verilmeli. Bu da kural değişikliği önerileri arasında. FATİH DOĞAN: G.Birliği maçı özelinde F.Bahçe haklı. Ancak iddialar ciddi, ispat gerektirir. Trabzon-F.Bahçe maçında Bakasetas'a dirsek darbesine "Zor pozisyon ama penaltı" demiştik. F.Bahçe ataktaykenve topa çıkarkenSerdar Aziz'in boynuna dirsekdarbesi, net penaltı. Buverilse oyun farklı hal alabilirdi. F.Bahçe'nin bu sert çıkışında G.Saray'da Abdurrahim Albayrak'ın yüksek sesle "Adalet istyoruz!" çıkışının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir bardak suda, bir maçlık hatada fırtına koparmaksa mesele, işe yarıyorsa biz de kopartıyoruz durumu! Kritik olan riskli yol şu: Kopardığın fırtına takımda nasıl yankı buluyor? "Yönetim suçluyu ilan etti, hedefbiz değiliz" diyecek çok futbolcu fotoğrafı gördüm. F.Bahçe'den takım içi istihbaratı vereyim. Orası taşların oturduğu gül bahçesi değil! Oturmayan ego dengeleri "takım olma" özelliğini bozuyor. ALI GÜLTİKEN: VAR tartışması başka, VAR konusunu bu şekilde tartışmak bambaşka. VARkararları ile ilgili tartışmalar sadece bizimülkemizde değil Avrupa'da da yapılıyor. Uygulamalarla ilgili birçok ülkede bu konu en sıcak gündem. Fakat F.Bahçe'nin söylediği şekli ile bir tartışma gündemi, futbolun dışında bir konu. Bu da devleti ilgilendiren ve ortaya belgeleri ile ortaya konulması gereken bir durum var. ÖMER ÜRÜNDÜL: İlginç olan durum şu, 3 büyük takım da hatalar genelde kendi lehlerine olduğu halde sürekli ağır biçimde hakem eleştiriyor. Kendilerine hata görünce hakemler üzerine oynuyorlar. Orta hakem kurtulursaVAR hakemine eleştirileryoğunlaşıyor.Şimdi de ortaya VARoperatörü çıktı.