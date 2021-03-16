Herkesin kaderi Beşiktaş’ın elinde

Matematiksel olarakF.Bahçe tabii ki yarıştan kopmuyorama derbiyi kazanırsa çok az şansla devamedecek. Bana göre son oynananhaftadan sonra yarış Beşiktaşile G.Saray arasında geçecek.Tabii ikisinin de zormaçları var ancak Beşiktaş, zorda olsa Başakşehir maçını kazandı.Beşiktaş ve G.Saray'ınbüyük avantajı var, Beşiktaş'ın herkesten fazlaavantajı var. F.Bahçe'nin olmazsa olmazıBeşiktaş karşısında bir galibiyet gibi görünüyor.F.Bahçe'nin kazanmasıya da beraberliği, G.Saray kazandığı andaonlar için ciddi avantaj olur. Beşiktaş'ın kazanmasıF.Bahçe açısından çok ağır, G.Sarayaçısından da istemeyeceği bir durum yaratır."Büyük takımsanız defansifoyun sizi yarışta tutarama şampiyonluğa yetmez"diye bir iddiamvar. Trabzonspor çok iyi toparlayıp, başarılıbir periyot yakaladı, yarışa da ortak olduancak oyunuyla şampiyonluğu alacak oışığı vermedi.Amayine de havlu atmaz. İnisiyatifinikaybeder. Ancak kaybetsede F.Bahçe'nin yarışın içindeolacağını düşünüyorum.Vazgeçtikleri an kaybettikleriandır. Ama hiçbir takım kalan11 (Beşiktaş 12) maçı kazanacağınıgaranti edemez.Fatih Terim'leG.Saray'ın final tecrübesi var.Şampiyonlukyolundaki takımda ne görmek istersiniz?İşte bu fotoğraflaF.Bahçe derbisineçıkacaklar ve karşılarındabu maddelerinbirçoğunu kendiiçin sorgulaması gerekenrakip bulacaklar.G.Saray ise Kayseri'devirajı dönüp"Rize maçını kazanır,derbiye göre yazirveyi ele geçiririmya da yarışta bir rakibimeksilir" hesabınıyapacak bu hafta..Erol Bulut'un işi kotaramayacağını sezon başından beri anlatıyorum.Ligin başında bir teşhisimvardı: "Maçın belli bölümleri hariçGustavo ile Sosa ilk 11'de birlikte başlamaz."G.Birliği karşısında bu yanlış gündemegeldi. Hep vurguluyorum; Pelkaskanat forvetinde başarılı olamaz, gerçekyeri 10 numara diye. Ama bu bir türlüolmuyor. Sonuçta kadro mühendisliği deyanlış, teknik adam icraatları da…Radikal dönüşüm mecburiyetivar. Takımın kendi içinde geriyegelmesi lazım.Çözümün ötesinde son maçtaki oyuna müdahaleler konusunda sıkıntı görüyorum. Kafalar dağılmış ve yapılan dokunuşlar günü kurtarma telaşı içinde...Şampiyonluk bir dizi filmse elinizde kuvvetli bir senaryo ve doğru seçilmiş aktörler olmalı. Fenerbahçe'de Erol Bulut yüksek beklentinin olduğu dizinin başarısız yönetmeni. Aktörlere doğru rol dağıtmıyor,reytingler düşünce desürekli yeni karakterleri ekrana sürüyor. Bu F.Bahçe en iyi film Oscar'ı bile alsa en iyi yönetmen ödülü Erol Bulut'a gitmez… Derbiyi kaybederse, Bulut yönetmen sandalyesinden bence kendisi kalkar..Erol Bulut F.Bahçe'ye paraşütle değil hak ederek geldi. Ancak bir doku uyuşmazlığı var. Erol hocanın hep iyi savunma üzerine kurgulamış oyun yapısı, takıma mutluluk ve inanç getirmedi. Karagümrük maçından sonra ihtiyaç olan sisteme, ofansif oyuna döndü ancak değişim kolay iş değil ve zamana ihtiyaç var.Bir darbe de Beşiktaş maçında alırsa hoca konusundaVAR'da ofsayt incelemelerinde teknolojinin yettiği nokta için İngiltere başta olmak üzere Avrupa liglerinde de çok tartışma var. VAR teknisyeni farklı kameralardan gelen görüntüleri ana ekrana getirir, VAR hakemi noktalamayı yapar, sistem çizgiyi çeker.İki oyuncunun vücudunun birbirinden tamamen ayrıldığı pozisyonlara ofsayt verilmeli. Bu da kural değişikliği önerileri arasında.G.Birliği maçı özelinde F.Bahçe haklı. Ancak iddialar ciddi, ispat gerektirir. Trabzon-F.Bahçe maçında Bakasetas'a dirsek darbesinedemiştik.F.Bahçe'nin bu sert çıkışında G.Saray'da Abdurrahim Albayrak'ın yüksek sesle "Adalet istyoruz!" çıkışının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir bardak suda, bir maçlık hatada fırtına koparmaksa mesele, işe yarıyorsa biz de kopartıyoruz durumu! Kritik olan riskli yol şu: Kopardığın fırtına takımda nasıl yankı buluyor?diyecek çok futbolcu fotoğrafı gördüm. F.Bahçe'den takım içi istihbaratı vereyim. Orası taşların oturduğu gül bahçesi değil! Oturmayan ego dengeleri "takım olma" özelliğini bozuyor.VAR tartışması başka, VAR konusunu bu şekilde tartışmak bambaşka.Uygulamalarla ilgili birçok ülkede bu konu en sıcak gündem. Fakat F.Bahçe'nin söylediği şekli ile bir tartışma gündemi, futbolun dışında bir konu. Bu da devleti ilgilendiren ve ortaya belgeleri ile ortaya konulması gereken bir durum var.İlginç olan durum şu, 3 büyük takım da hatalar genelde kendi lehlerine olduğu halde sürekli ağır biçimde hakem eleştiriyor. Kendilerine hata görünce hakemler üzerine oynuyorlar.