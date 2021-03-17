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Giriş Tarihi: 17.3.2021

oynarken bile yenilmeyi sevmem

YUNUS EMRE SEL
Ayak tenisi oynarken bile yenilmeyi sevmem

Teknik Direktörü , “Bu kulüp yarışacak ve hem yerli hem de yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. oynasak, ben yine kaybetmek istemem” dedi. Transfer için de görüşmeler yaptığını söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, mevcut kadro ile iyi bir yerde olduklarını belirterek, "Bu takım 14 maç kazandı, bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Kaybedilen 3 maçı da berabere bitirebilirdik" ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Avcı, "Bugün çıkalım ayak tenisi oynayalım, ben yine kaybetmek istemem. Kazanma karakteri olması lazım. Trabzonspor yarışacak ve hem yerli hem de yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Bulunduğumuz nokta, geldiğimiz yer itibariyle bence çok iyi. Bunun üstüne daha ne kadar koyacağız, bunun üzerine çalışacağız" dedi. Avcı transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Futbolcu İzleme Komitesi'yle her gün 1-2 saat görüşüyorum. Üzerinde durduğumuz bazı oyuncular var. Bunların üzerinde geçen seneden beri yapılan çalışmalar da mevcut" diye konuştu.

OYUN OLARAK ELEŞTİRİYE AÇIĞIM
Bordo-mavili teknik adam, boş zamanlarında da futboldan kopmadığını söyleyerek, "Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa'dan maçlar seyrediyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Duygusalım aslında. Oyun olarak da eleştiriye açığım. Saha içindeki her eleştiriyi kabul ederim" dedi.

TARAFTAR İYİ HİSSETTİRİYOR
Avcı, taraftar desteğinin kendisine iyi geldiğini de belirterek, "İnsanların dışarıdaki duyguları, dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor" diye konuştu.

BERAT ÖZDEMİR'E ÖZEL PROGRAM
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir'in, Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor. Birinci derecede kas yaralanması tanısı konulan 22 yaşındaki ön libero, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Berat'ın cumartesi oynanacak Ankaragücü maçına hazır hale gelmesi planlanıyor.

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Ayak tenisi oynarken bile yenilmeyi sevmem
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