Ayak tenisi oynarken bile yenilmeyi sevmem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu kulüp yarışacak ve hem yerli hem de yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Ayak tenisi oynasak, ben yine kaybetmek istemem” dedi. Transfer için de görüşmeler yaptığını söyledi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, mevcut kadro ile iyi bir yerde olduklarını belirterek, "Bu takım 14 maçkazandı, bir kupa kaldırdı. Çokharika işler yaptılar. Kaybedilen3 maçı da berabere bitirebilirdik" ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Avcı, "Bugün çıkalım ayak tenisioynayalım, ben yine kaybetmekistemem. Kazanma karakteri olmasılazım. Trabzonspor yarışacak vehem yerli hem de yabancı oyuncuçıkaracak piyasaya. Bulunduğumuznokta, geldiğimiz yer itibariylebence çok iyi. Bunun üstüne dahane kadar koyacağız, bunun üzerineçalışacağız" dedi. Avcı transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Futbolcuİzleme Komitesi'yle hergün 1-2 saat görüşüyorum.Üzerinde durduğumuzbazı oyuncular var.Bunların üzerinde geçenseneden beri yapılançalışmalar da mevcut" diye konuştu.
OYUN OLARAK ELEŞTİRİYE AÇIĞIM
Bordo-mavili teknik adam, boş zamanlarında da futboldan kopmadığını söyleyerek, "Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa'dan maçlar seyrediyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Duygusalım aslında. Oyun olarak da eleştiriye açığım. Saha içindeki her eleştiriyi kabul ederim" dedi.
TARAFTAR İYİ HİSSETTİRİYOR
Avcı, taraftar desteğinin kendisine iyi geldiğini de belirterek, "İnsanların dışarıdaki duyguları, dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor" diye konuştu.
BERAT ÖZDEMİR'E ÖZEL PROGRAM
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir'in, Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor. Birinci derecede kas yaralanması tanısı konulan 22 yaşındaki ön libero, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Berat'ın cumartesi oynanacak Ankaragücü maçına hazır hale gelmesi planlanıyor.