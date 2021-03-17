Ayak tenisi oynarken bile yenilmeyi sevmem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, mevcut kadro ile iyi bir yerde olduklarını belirterek,ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Avcı,dedi. Avcı transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek,diye konuştu.Bordo-mavili teknik adam, boş zamanlarında da futboldan kopmadığını söyleyerek, "Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa'dan maçlar seyrediyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Duygusalım aslında. Oyun olarak da eleştiriye açığım. Saha içindeki her eleştiriyi kabul ederim" dedi.Avcı, taraftar desteğinin kendisine iyi geldiğini de belirterek, "İnsanların dışarıdaki duyguları, dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor" diye konuştu.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir'in, Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor. Birinci derecede kas yaralanması tanısı konulan 22 yaşındaki ön libero, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Berat'ın cumartesi oynanacak Ankaragücü maçına hazır hale gelmesi planlanıyor.